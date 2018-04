VEȘTI EXCELENTE! Statul român dă sporuri de 10-20%. Legea s-a votat deja în Camera Deputaţilor. Cine sunt beneficiarii!

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, o propunere legislativă potrivit căreia soldaţii şi gradaţii profesionişti pensionari militari cărora li s-a conferit Semnul onorific "În Serviciul Patriei" beneficiază de un spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20% din cuantumul pensiei, similar cadrelor militare.

În favoarea proiectului s-au înregistrat 230 voturi, iar 33 au fost "împotrivă". 11 deputaţi s-au abţinut de la vot.



Propunerea legislativă a fost iniţiată pentru modificarea unor acte normative în domeniul securităţii, în sensul acordării Semnului onorific "În Serviciul Patriei" soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, dar şi preoţilor militari. În comisiile de specialitate proiectul a fost amendat, stabilindu-se că soldaţii şi gradaţii profesionişti pensionari militari cărora li s-a conferit Semnul onorific "În Serviciul Patriei" beneficiază de un spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20% din cuantumul pensiei, similar cadrelor militare.



Conform textului adoptat, "soldaţii şi gradaţii profesionişti, pensionari militari, cărora li s-a conferit Semnul onorific ' În Serviciul Patriei' pentru 15, 20 sau 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale beneficiază de un spor de 10%, 15% sau, respectiv, 20% din cuantumul pensiei, similar cadrelor militare, potrivit legislaţiei în vigoare".

Semnul onorific "În Serviciul Patriei" se conferă ofiţerilor, funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţilor militari din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care au 15, 20 sau 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.



Prevederile acestei legi referitoare la Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri se aplică, în aceleaşi condiţii, şi personalului contractual care ocupă funcţii de preot militar.



Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari, se prezintă sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul şi bareta.



Propunerile nominale pentru conferirea acestuia se trimit miniştrilor, respectiv conducătorilor instituţiilor centrale, până la data de 31 august a fiecărui an, iar numărul celor care îndeplinesc condiţiile până la data de 1 iunie a aceluiaşi an.



Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari, se poate conferi în număr nelimitat.



Pentru conferirea acestui semn onorific trebuie îndeplinite următoarele condiţii: vechime în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale de 15, 20 sau 25 de ani; rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidenţiate prin calificative de cel puţin "bun" sau "bine", după caz, în aprecierile de serviciu din ultimii patru ani.



Pensionarii militari pot beneficia atribuirea de bilete de tratament balnear şi de recuperare, în condiţiile legii: gratuit pentru pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare avizat de comisia de expertiză medico-militară, pe baza propunerilor formulate de medicul specialist cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii băneşti de maximum 50% din valoarea biletului, potrivit criteriilor şi condiţiilor stabilite prin ordin al ministrului Apărării Naţionale. Numărul biletelor de tratament balnear şi de recuperare, inclusiv cele care se acordă gratuit, potrivit actelor normative cu caracter reparatoriu, condiţiile şi modul de acordare, precum şi modul de distribuire sau de decontare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, mai stabileşte proiectul.



Camera Deputaţilor este prima sesizată cu acest proiect, Senatul este decizional.