Aeroportul de lângă Vinnitsa, distrus de bombardamentele rușilor. Mesajul președintelui Volodimir Zelenski după atac | FOTO

Sursele ucrainene spun că aeroportul a fost distrus de 8 rachete. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a făcut din nou apel la NATO pentru închiderea spațiului aerian deasupra Ucrainei.

“Tocmai am fost informat că mai multe rachete au căzut la Vinnytsia. 8 rachete…Aeroportul a fost complet distrus”, a declarat prședintele ucrainean într-un nou video.

Aeroportul de lângă Vinnitsa, distrus complet de bombardamentele rușilor

Vinnitsia se află în vestul centrului țării, destul de departe de granița cu Belarus și Rusia. Cu toate acestea, se pare că armata rusă nu a ezitat să atace și această zonă.

Mai multe baze militare și orașe au fost bombardate în ultimele zile. Armata de la Kremlin a folosit rachete balistice încă de la începerea războiului, de acum 11 zile.

După această pierdere importantă, președintele Zelenski a profitat de asta pentru a le cere din nou statelor din vest să îl ajute. El a cerul statelor membre NATO să adopte propunerea lui de a închide spațiul aerian deasupra Ucrainei pentru a împiedica alte atacuri de-ale rușilor.

“O să repet în fiecare zi: închideți spațiul aerian de deasupra Ucrainei. Închideți-l pentru toate rachetele rusești și navele de război din Rusia, pentru toți teroriștii lor. Dacă nu veți face asta, dacă nu ne veți da măcar avioane militare cu care să luptăm, concluzia e una singură: vreți să murim toți, încet, dar sigur”, a mai adăugat Zelenski, potrivit ndtv.com.

Interviul din buncărul lui Volodimir Zelenski, poveste emoționantă

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, se adăpostește de bombele trimise de armata rusă într-un buncăr. Într-un interviu difuzat de CNN, acesta arată complet epuizat și are lacrimi în ochi atunci când vorbește despre familia lui.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, s-a întristat când reporterii au adus vorba despre familia lui și le-a spus solemn: „Nu, nu, nu pot să-i văd”. Interviul a avut loc în ziua a șaptea a invaziei ruse.

Unul dintre jurnaliști a întrebat: „Când i-ai văzut ultima dată?”. „Înainte de acest război”, a venit răspunsul președintelui Ucrainei, înainte de a se corecta: „Nu, acum două zile”.

Soția lui Zelensky, Olena, și doi copii, în vârstă de 17 și nouă ani, se ascund în Ucraina, pe fondul temerilor că Kremlinul vrea să ucidă sau să închidă întreaga clasă politică a Ucrainei.

