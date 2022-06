Alec John Such, membru fondator al trupei Bon Jovi, a murit la vârsta de 70 de ani. Cauza morții a ridicat suspiciuni

Basistul Alec John Such, membru fondator al Bon Jovi, a murit la vârsta de 70 de ani, a anunţat duminică Jon Bon Jovi pe reţelele de socializare. Cauza morţii este încă necunoscută, potrivit Variety.

Născut în Yonkers, New York, pe 14 noiembrie 1951, John Such a cântat cu Sambora în trupa The Message, înainte de a se alătura Bon Jovi. La începutul anilor 1980, John Such era managerul a ceea ce era atunci Hunka Bunka Ballroom din Sayreville, New Jersey.

Alec John Such, membru fondator al trupei Bon Jovi, a murit. Ce mesaj a transmis trupa Bon Jovi: "Avem inima frântă de durere"

Trupa Bon Jovi a anunțat duminică, 5 iunie 2022, moartea recgretatului lor coleg. Mesajul a îndurerat inimile fanilor de pretutindeni.

"Avem inima frântă de durere să aflăm că dragul nostru prieten Alec John Such a murit”, a postat Bon Jovi. "Era un original. Ca membru fondator al Bon Jovi, Alec a fost parte integrantă din formarea trupei. Ca să fiu sincer, ne-am găsit drumul unul către celălalt prin el. A fost prieten din copilărie cu Tico [Torres] şi l-a adus pe Richie [Sambora] să ne vadă cântând. Alec a fost mereu sălbatic şi plin de viaţă. Astăzi aceste amintiri speciale îmi aduc un zâmbet pe buze şi o lacrimă în ochi. Ne va fi foarte dor de el", a fost mesajul trupei Bon Jovi, transmis pe rețelele de socializare.

Citește și: Andrew (Andy) Fletcher din formația Depeche Mode a murit. Care ar fi cauza decesului

Alec John Such i-a adus pe Torres şi Sambora în trupă, în timp ce John Bon Jovi l-a adus pe prietenul său din copilărie David Bryan, care făcuse parte dintr-o trupă anterioară, Atlantic City Expressway. Cel de-al treilea album al trupei, "Slippery When Wet", avea să se vândă în 12 milioane de copii, iar următorul său, "New Jersey" din 1988, a înregistrat şi mai multe melodii de succes, potrivit news.ro.

Alec John Such a rămas în trupă până înainte de plecarea sa în 1994

El a fost înlocuit de basistul Hugh McDonald, care a devenit membru oficial al trupei în 2016. La acea vreme, în 1994, Bon Jovi a comparat plecarea lui Such cu cea a lui Bill Wyman de la The Rolling Stones.

Citește și: Bon Jovi a deschis două restaurante unde oamenii săraci pot mânca fără să plătească

Când trupa a fost introdusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2018, Alec John Such s-a reunit cu grupul şi a ţinut un discurs.

"Când Jon Bon Jovi m-a sunat şi mi-a cerut să fac parte din trupa lui în urmă cu mulţi ani, mi-am dat seama curând cât de serios era şi de viziunea pe a avut-o. Sunt prea fericit să fi făcut parte din acea viziune", a spus el. "Aceşti băieţi sunt cei mai buni. Am petrecut atât de multe momente grozave împreună şi nu am fi aici dacă nu ar fi băieţii aceia. Îi iubesc până la moarte şi o vei face mereu".

Citește și: Te cunosc de undeva! 4 iunie 2022. Emi și Cuza au pus în scenă un moment glorios, marca Bon Jovi. Cum sună piesa "It's My Life"

Hohote de râs și momente pline de umor în cel de-al doilea episod. Dă PLAY și vezi în AntenaPLAY.