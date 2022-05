Andrew (Andy) Fletcher din formația Depeche Mode a murit. Care ar fi cauza decesului

Andrew (Andy) Fletcher s-a născut în 1961 în oraşul englez Nottingham și s-a stins din viață în cursul serii de joi, 26 mai 2022, la vârsta de 60 de ani. Vestea a îndoliat milioane de fani din întreaga lume.

Andrew (Andy) Fletcher din formația Depeche Mode a murit la vârsta de 60 de ani

În cursul serii de joi, 26 mai 2022, pe pagina de Facebook a trupei Depeche Mode a apărut un mesaj prin care era anunțat decesul lui Andrew (Andy) Fletcher.

„Suntem şocaţi şi plini de o copleșitoare tristeţe în urma decesului prietenului nostru drag, membru de familie şi coleg de formaţie Andy «Fletch» Fletcher.

Fletch a avut cu adevărat o inimă de aur şi era mereu acolo pentru tine în caz că aveai nevoie de ajutor, de o conversație, de un râs bun sau de o bere rece.

Suntem sufletește alături de familia sa şi vă rugăm să vă gândiţi la ei şi să le respectaţi intimitatea în acest moment dificil al vieții lor”, scrie în postarea publicată pe contul oficial de Facebook al formaţiei Depeche Mode.

De ce a murit Andrew (Andy) Fletcher din formația Depeche Mode, de fapt

Milioane de fani din întreaga lume au reacționat imediat și Facebook sau Twitter s-au „inundat” cu mesaje, videoclipuri și poze cu regretatul artist care a scris istorie în muzica electronică/synthpop.

Andrew (Andy) Fletcher din formația Depeche Mode a murit la vârsta de doar 60 de ani și mulți dintre fani au dorit să afle care a fost cauza decesului, de fapt. Se pare că acesta ar fi murit din motive naturale, susțin cei de la Rolling Stone.

Despre formația Depeche Mode din care a făcut parte Andrew (Andy) Fletcher

Fondată în anul 1980 în orașul Basildon din comitatul Essex, trupa avea să ajungă, într-un timp relativ scurt, o formație de renume internațional.

În 1977, Vince Clarke (vocal și chitarist) și Andrew Fletcher (basist) pun bazele unei trupe pe care o numesc „No Romance in China”.

În 1980, Vince Clarke, Martin Gore și Andrew (Andy) Fletcher au înființat trupa „Composition of Sound” și nu a durat mult până ce Clarke și Andrew (Andy) Fletcher au trecut la sintetizatoare, practicând slujbe diverse pentru a-și permite să le cumpere sau încerând să împrumute de la prieteni.

Întâlnirea cu David Gahan, solistul Depeche Mode, s-a produs în 1980, atunci când Vince Clarke l-a auzit pe acesta fredonând melodia „Heroes” a lui David Bowie. Vocea l-a cucerit și astfel au fost puse bazele formației de muzică synthpop/electronică Dechepe Mode. Fondată în orașul Basildon, din comitatul Essex din Marea Britanie, nu a durat mult până ce trupa a ajuns să cunoască un succes internațional. Au urmat hituri precum „Just Can't Get Enough” (1981), „People are people” (1984), „Blasphemous Rumours”, „Personal Jesus”, „Enjoy the Silence”, „I Feel You” și multe altele.

Formația Depeche Mode, din care a făcut parte Andrew (Andy) Fletcher a lansat următoarele albume, multe dintre ele devenind de referință nu doar pentru fani, ci și pentru artiști din generații diferite: Speak and Spell (1981), A Broken Frame (1982), Construction Time Again (1983), Some Great Reward (1984), Black Celebration (1986), Music for the Masses (1987), Violator (1990), Songs of Faith and Devotion (1993), Ultra (1997), Exciter (2001), Playing the Angel (2005). Sounds of the Universe (2009), Delta Machine (2013), Spirit (2017).

