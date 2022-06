Te cunosc de undeva! 4 iunie 2022. Emi și Cuza au pus în scenă un moment glorios, marca Bon Jovi. Cum sună piesa "It's My Life"

Emi și Cuza au primit din partea ruletei o provocare uriașă, dar și frumoasă! “Puștii” rebeli ai Youtube-ului au adus în scenă o mare legendă, care a face furori la nivel internațional. Cei doi s-au pregătit intens, având o săptămână plină de repetiții.

Așa cum deja au obișnuit, deși au dat de înțeles în timpul pregătirilor că le este greu, pe scenă au făcut spectacol.

Emi și Cuza au interpretat Bon Jovi, cu celebra melodie It's My Life. Cum a arătat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, în a șasea ediție a sezonului 17

Cei doi s-au completat excepțional, în ciuda emoțiilor avute. Platoul a fost cuprins de note muzicale cântate spre perfecțiune și un show total, demn de marile scene.

Așa cum ne-au obișnuit, cu o fuziune evidentă a celor doi, artiștii au reușit să creeze atmosfera exact ca în referință. Dezinvolți și plini de șarm, piesa "It's My Life" a prins contur sub vocile și mișcările teatrale ale cântăreților și ale bandului.

Deși cei mai mulți nu au crezut că vor putea face față celor două personaje și interpretării muzicale, cei doi artiști au surprins tot platoul. Momentul a avut un decor de excepție, alături de baletul emisiunii, iar cei doi interpreți au transmis o energie fenomenală.

Jurizarea cuplului Emi și Cuza. Ce spune juriul despre prestația din 4 iunie 2022 a celor doi

“E greu să fii Bon Jovi, dar vă felicit!”, spune Pepe, impresionat de prestația celor doi.

Cristi Iacob a remarcat că ei au o strategie, de a apărea la repetiții nepregătiți, ca mai apoi să ia cu asalt scena și să lase pe toată lumea cu gura căscată! Acesta a fost plăcut impresionat de moment!

"Astăzi motorul a fost Cuza și mișcările lui Cuza au fost ample, felul în care a lovit cu pumnul, mare, cu bogăție. Uite, Emi, mai mic… Vă adaptați oricărui personaj, v-ați adaptat, ați făcut exact ceea ce trebuie!", a spus Andreea Bălan.

"Bravo, măi băieți, sunteți ceea ce trebuie! Bravo!", a spus Ozana Barabancea.

"Mei mi-a plăcut enorm! Ați făcut un echilibru care trebuia, un Bon Jovi din zilele noastre și unul mai nebun pe care îl știm de 60 de ani", a spus Aurelian Temișan.

Sezonul 17 al emisiunii „Te cunosc de undeva!”, de la Antena 1, aduce surprize mari

Cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva! Aduce mari surprize telespectatorilor. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Pepe și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan promite să fie unul spectaculos, cu multă voie bună și transformări fabuloase. Începând din acest sezon, Pepe se alătură spectaculosului joc al transformărilor, de data aceasta în calitate de prezentator, alături de Alina Puşcaş, pe scena spectaculosului joc al transformărilor.

Pentru prima oară în istoria acestui show, 8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor şi vor face spectacol, la Antena 1, în fiecare sâmbătă seara. Ilona Brezoianu şi Florin Ristei, Alexia Ţalavutis şi Dima Trofim, Jazzy Jo şi Zarug, Ana şi Monica Odagiu, Maria Buză şi Paula Chirilă, Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu, Emi şi Cuza şi Carmen Chindriş şi Romică Ţociu vor performa pe scena Te cunosc de undeva! în cel de-al 17-lea sezon al show-ului.

Începând din acest sezon, actriţa Adriana Trandafir se va alătura echipei transforming show-ului, în calitate de profesor de actorie şi le va împărtăşi concurenţilor din secretele pe care ea a avut ocazia să le descopere de-a lungul timpului. Începând din acest sezon, juraţii Te cunosc de undeva! nu vor mai fi implicaţi în pregătirea momentelor, pentru ca surpriza în timpul performării pe scenă să fie una şi mai mare.

Mai mult, unul dintre cei mai cunoscuţi profesori de canto din România, Crina Mardare, se alătură show-ului Te cunosc de undeva!. Astfel, începând din acest sezon, artista le va fi alături celor opt cupluri de concurenţi la antrenamentele de canto şi le va împărtăşi din trucurile ei pentru ca transformările să fie cât mai apreciate atât de către juraţi.

Care vor fi următoarele transformări pe care le-a pregătit ruleta personajelor pentru cele opt cupluri de concurenți, telespectatorii Antenei 1 vor afla în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, în cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva!, prezentat de Alina Pușcaș și Pepe.

