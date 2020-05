Anchetă în Siberia după o petrecere în Piaţa Lenin din Novosibirsk la care zeci de tineri au ascultat muzică şi au dansat în stradă

Imaginile, publicate pe reţele de socializare şi în presă, surprind grupuri de tineri ruşi dansând, în timpul nopţii, pe muzică difuzată la difuzoare, mulţi ţinându-se de mână, fără să poarte măşti şi fără să respecte o distanţă de siguranţă.

Last night's 'Anti-Covid19' party in the centre of Novosibirsk, Russia's third largest city by population. Number of newly infected with today in the city is 81 people, and two more deaths. Video by

Potrivit anchetatorilor, petrecerea a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în Piaţa Lenin, în centrul celui mai mare oraş din Siberia (1,5 milioane de locuitori).