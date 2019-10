Armata siriană preia baze militare abandonate de SUA în nordul Siriei; un convoi rus se întâlneşte cu unul american pe drumul de la Minbej la Kobane

Armata siriană a preluat controlul asupra mai multor baze militare din nord-estul Siriei abandonate de către forţele americane, a anunţat miercuri televiziunea publică rusă, relatează Reuters.

Postul public Rusia-24 a prezentat imagini cu blindate ruse care circulau la Minbej, în nordul Siriei, la o zi după ce Moscova a anunţat că a trimis misiuni de patrulare în regiune.



Alt post finanţat de statul rus, RT, a filmat imagini cu un convoi american care s-a întâlnit cu un convoi sirian pe drumul de la Minbej la Kobane.

Coaliţia internaţională antijihadistă condusă de Statele Unite a confirmat marţi că s-a retras din regiune.

După plecarea americanilor, trupe siriene au ocupat poziţii la Minbej, în baza unui acord cu kurzii din regiune, care vor să contracareze astfel înaintarea frorţelor turce.

În urma anunţării retragerii americane, Ankara a lansat la 9 octombrie o ofensivă militară în Siria împotriva miliţiei kurde Unităţile Protecţiei Poporului (YPG), până acum un aliat preţios al Occidentului în lupta împotriva Statului Islamic (SI).

Moscova a anunţat marţi că Poliţia Militară rusă efectuează misiuni de patrulare în regiune, cu scopul de a evita confruntări armate între forţele siriene şi turce.

Ministerul rus al Apărării a anunţat că forţele siriene au preluat controlul asupra unei suprafeţe de peste 1.000 de kilometri pătraţi la Minbej.

”Autorităţile siriene şi comandamentul rus au luat toate măsurile în vederea asigurării securităţii retragerii trupelor străine”, a anunţat, în noaptea de marţi spre miercuri, Ministerul rus al Apărării.

Sursa : news.ro