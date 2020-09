Așa arăta când e îmbrăcată, dar fără haine e altă persoană! Adevărul despre silueta lui Kim Kardashian în costum de baie, la plajă | Foto



Vineri, 11 Septembrie 2020

La o zi după ce a anunțat că emisiunea “Keeping Up with the Kardashians” va lua sfârșit în 2021, regina siluetelor a plecat la plajă să se relaxeze. Pe nisipurile din Malibu, Kardashian și-a arătat formele sale controveraste lăsând la iveală câteva detalii picante