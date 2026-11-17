Peste 170 de branduri cunoscute, printre care BBC, CNN, Zoom și IKEA, au fost afectate de un atac cibernetic. Hackerii ar fi putut fura date bancare și informații personale ale utilizatorilor.

Atac cibernetic masiv! Peste 170 de branduri, printre care BBC, CNN, Zoom și IKEA, au fost afectate | Profimediaimages.ro

Un atac cibernetic de amploare a afectat peste 170 de branduri cunoscute la nivel mondial, printre care BBC, CNN, Zoom, IKEA și Salesforce. Site-urile acestora ar fi distribuit coduri vizitatorilor, prin intermediul unei vulnerabilități a platformei Optimizely.

Scripturile introduse de atacatori ar fi putut colecta datele cardurilor bancare, modifica adresele portofelelor de criptomonede și realiza capturi de ecran ale dispozitivelor utilizatorilor. Deocamdată, nu se știe câte persoane au fost afectate.

Atac cibernetic masiv! Peste 170 de branduri, printre care BBC, CNN, Zoom și IKEA, au fost afectate

Potrivit companiei de securitate cibernetică Report URI, atacul a fost identificat pe 16 noiembrie. Cercetătorii au descoperit 188 de scripturi infectate, asociate celor 178 de organizații. Informațiile au fost relatate și de publicațiile internaționale Reuters și Gizmodo.

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Atacatorii au exploatat o vulnerabilitate a platformei Optimizely Web Experimentation. Prin intermediul acesteia, au reușit să introducă un cod JavaScript malițios în proiectele unor clienți. Astfel, codul putea ajunge direct în paginile vizitate de utilizatori, fără ca serverele fiecărei companii să fie compromise.

Potrivit Report URI, scripturile puteau colecta numerele cardurilor bancare introduse în anumite formulare, puteau înlocui adresele portofelelor de criptomonede și puteau realiza capturi de ecran. De asemenea, acestea puteau colecta cookie-uri și alte informații.

Reuters scrie că nu a putut confirma independent dacă atacurile au avut succes sau care este amploarea pagubelor. Nici numărul utilizatorilor ale căror date ar fi putut fi compromise nu este cunoscut.

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Optimizely confirmă atacul și anunță că a remediat problema

Reprezentanții Optimizely au confirmat incidentul de securitate. Potrivit declarației transmise publicației Gizmodo, o persoană neautorizată a exploatat o vulnerabilitate din procesul de creare a conturilor pentru serviciul Experimentation.

Compania a anunțat că a blocat accesul la componenta vulnerabilă, a remediat problema și a eliminat codurile malițioase din proiectele afectate. De asemenea, clienții vizați au fost informați despre incident.

Potrivit Reuters, unele companii afectate au început propriile verificări. Salesforce a dezactivat scripturile Optimizely ca măsură de precauție, iar Equifax a anunțat că nu are dovezi că propriile sisteme au fost compromise.

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