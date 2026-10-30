Atac informatic de proporții la Binance. Incident de 6,3 miliarde de dolari. Ce se întâmplă cu banii utilizatorilor

Binance investighează o posibilă breșă majoră de securitate, după ce transferuri on-chain suspecte, în valoare de miliarde de dolari, între portofele cripto au generat temeri privind un posibil atac cibernetic.

Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume, a anunțat joi că investighează informațiile privind o posibilă problemă de securitate, după ce fondatorul său a declarat că incidentul „pare într-adevăr să fie un atac informatic asupra Binance”.

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Atac informatic de proporții la Binance

Compania a precizat joi seara că impactul financiar total estimat depășește 6 miliarde de dolari, ceea ce ar putea transforma acest incident într-unul dintre cele mai importante atacuri de securitate de acest tip înregistrate vreodată.

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La momentul respectiv, nu era clar care era amploarea prejudiciilor pe care hackerii ar fi putut să le provoace, iar Binance nu confirmase în mod explicit că ar fi fost sustrase fonduri. Compania a anunțat că echipele sale „lucrează nonstop” pentru a remedia problema.

„Îi asigurăm pe utilizatori că fondurile acestora sunt în deplină siguranță”, a declarat un purtător de cuvânt al Binance, conform unei surse.

„Echipele noastre de securitate analizează cu maximă urgență toate informațiile relevante și vom publica actualizări prin intermediul canalelor oficiale Binance de îndată ce vom dispune de informații verificate”, se arată în continuarea declarației.

Într-o postare publicată pe contul său de pe platforma X, compania a precizat că impactul financiar total estimat se ridică la aproximativ 6,3 miliarde de dolari. Binance a mai anunțat că a colaborat cu parteneri din ecosistemul blockchain pentru a bloca activele afectate, aproximativ 3 miliarde de dolari fiind deja blocate on-chain.

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„Investigația preliminară a Binance indică faptul că incidentul de securitate ar putea avea legătură cu compromiterea laptopului unui inginer DevOps, fapt care i-ar fi permis unui atacator să obțină acces la un container de servicii și să inițieze tranzacții de retragere neautorizate”, a transmis compania.

„Nu am identificat nicio dovadă privind compromiterea cheilor private ale portofelelor cripto”, a adăugat Binance.

Compania a precizat că va publica mai multe detalii tehnice după finalizarea investigației și după ce toate informațiile vor fi „verificate în totalitate”.

„Echipele noastre colaborează îndeaproape cu autoritățile, emitenții de stablecoin-uri, firmele specializate în analiza activității blockchain și partenerii din industrie pentru a identifica și bloca active suplimentare”, a transmis compania într-o postare separată, publicată tot în cursul zilei de joi.

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Ce se întâmplă cu banii utilizatorilor

Binance a mai anunțat că toate operațiunile de depunere și retragere sunt suspendate temporar, în timp ce compania efectuează verificări de securitate, blochează fondurile afectate și colaborează cu autoritățile.

Emitenții de stablecoin-uri Tether și Circle au anunțat, la rândul lor, că au blocat fonduri joi, ca urmare a incidentului.

Jeremy Allaire, cofondator și director general (CEO) al Circle, a scris pe X că societatea a blocat active în valoare echivalentă de peste 800 de milioane de dolari, asociate incidentului, „în coordonare cu autoritățile de aplicare a legii”. Paolo Ardoino, CEO-ul Tether, a anunțat pe X că societatea a blocat active în valoare echivalentă de peste 1,5 miliarde de dolari, în legătură cu „un posibil atac informatic asupra platformei de schimb Binance”.

Prețul Bitcoin a scăzut joi seara cu 3,2%, coborând sub pragul de 79.000 de dolari.

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Cine este Changpeng Zhao, fondatorul Binance

Binance a fost fondată în 2017 de Changpeng Zhao, care, în 2023, a pledat vinovat pentru o infracțiune federală, în legătură cu nerespectarea obligației de a preveni spălarea banilor pe platformă, și a renunțat ulterior la funcția de director general. În 2025, președintele Donald Trump i-a acordat o grațiere, conform sursei menționate anterior.

Joi, Changpeng Zhao a scris pe X că „fondurile utilizatorilor sunt în siguranță”, adăugând însă că incidentul „pare într-adevăr să fie un atac informatic asupra Binance”. Acesta a precizat că, deși nu mai conduce operațiunile Binance, „în calitate de acționar, mă aștept ca toate fondurile utilizatorilor să fie acoperite integral”.

Changpeng Zhao a fost eliberat din închisoare anul trecut, după ce fusese condamnat pentru încălcarea prevederilor Bank Secrecy Act (Legea privind secretul bancar). A fost prima persoană condamnată vreodată la închisoare pentru încălcarea acestei legi, care obligă instituțiile financiare din Statele Unite ale Americii să își identifice clienții, să monitorizeze tranzacțiile și să raporteze activitățile suspecte. Procurorii au susținut că nicio altă persoană nu încălcase aceste reglementări într-o asemenea măsură precum Changpeng Zhao. Acesta și Binance au fost susținători importanți ai unora dintre proiectele familiei Trump din industria criptomonedelor.

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Au mai fost identificate incidente similare

Deși este unul dintre cele mai grave incidente de acest fel, potrivit unei surse, se adaugă unei serii de furturi de criptomonede. Anul trecut, atacatorii au sustras criptomonede în valoare de 2,9 miliarde de dolari, în cadrul a aproape 150 de atacuri.

În septembrie, platforma de schimb de criptomonede Bitget a anunțat că active digitale în valoare de aproximativ 350 de milioane de dolari au fost sustrase de pe platforma sa, evidențiind vulnerabilitatea industriei în fața atacurilor informatice.

Autoritățile au avertizat că grupările de criminalitate organizată utilizează tot mai frecvent criptomonedele pentru a transfera fonduri peste granițe, în afara sistemului financiar tradițional.

Binance.US, o platformă de schimb de criptomonede distinctă de Binance, a anunțat că nu a fost afectată de incidentul de securitate.

Coinbase a declarat, de asemenea, că nu a fost afectată și că monitorizează situația.

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Într-un incident separat, fără legătură cu cel de la Binance, operatorul pieței de predicții Polymarket a suspendat temporar tranzacționarea joi, în urma unui incident de securitate care a implicat un furnizor terț de servicii. Ulterior, platforma a reluat tranzacționarea și a anunțat că va despăgubi integral utilizatorii afectați.