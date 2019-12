Aung San Suu Kyi respinge la CIJ orice ”intenţie genocidară” a atrocităţilor vizând minoritatea musulmană apatridă rohingya

Şefa de facto a Guvernului birman a părut fermă şi hotărâtă în fruntea delegaţiei birmane, în faţa completului Curţii, unde apără personal interesul ţării sale, majoritar budiste, acuzată de Gambia, în numele lumii musulmane, de masacre şi persecuţii ale minorităţii rohingya.

"How can there be an ongoing genocide… when these concrete steps have been taken?"



Aung San Suu Kyi says the government is promoting "harmony between all communities", as she defends Myanmar against accusations of genocide against Rohingya Muslims

Din august 2017, aproximativ 740.000 de rohingya s-au refugiat în Bangladesh, din calea atrocităţilor armatei birmane şi unor miliţii budiste, catalogate drept un ”genocid” de către anchetatori ONU. Mii de persoane au fost ucise şi violate.