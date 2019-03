Desfigurat și lăsat într-o baltă de sânge în fața soției și a copiilor: „Am simțit că mi s-a spart fața. Nu știu cine este”

Niciodată nu va mai fi la fel. Seara de vineri îi va schimba viața pentru totdeauna. Culmea, nu-și mai amintește decât momentul în care a fost lovit și durerea inimaginabilă pe care a simțit-o aproape instantaneu: „Am simțit că mi s-a spart fața”, a mărturisit victima unui caz șocant.

Vineri 15 martie, ora 19.00. Pe o o stradă din Coventry (Marea Britanie) se aude un zgomot puternic. Oamenii se aleargă spre zona unde s-a auzit bușitura. Pe caldarâm, un bărbat tânăr zăcea într-o baltă de sânge, inconștient. Alături, o femeie, care țipă după ajutor, iar lângă ea cinci copii terifiați. Bărbatul se ridică și cu greu ajunge la mașină. Soția conduce și ajung într-un final la un spital din zonă. Acolo, pacientul este trimis direct în sala de operații, iar o echipă de medici încearcă să-l țină în viață și să-i refacă ceva din înfățișare timp de cinci ceasuri.

Într-un final, omul este salvat din ghearele morții, însă urmele teribilului accident de mașină îi vor rămâne pe viață. Fața îi e distrusă în ciuda eforturilor specialiștilor. Fața e de nereparat. Dinți scoși, cerul gurii sparti, pomeții distruși. Arată îngrozitor și abia reușește să articuleze cuvintele în momentul în care povestește ce i s-a întâmplat: „Treceam pe zebră când am simțit cum o mașină m-a izbit în plin. Lovitura a fost cumplită și la câteva fracțiuni de secundă am simțit că fața mi s-a spart. Am auzit-o pe soția mea țipând. La fel și pe cei mici. Am cinci copii. Nimeni nu a văzut ce mașină a fost pentru că nu oprit nicio secundă”, a povestit Mark Goodreid.

Culmea, nimeni nu știe cine a fost autorul teribilului accident pentru că autorul a fugit de la fața locului, iar acum poliția e pe urmele sale.