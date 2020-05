Bilanţul covid-19 în Spania creşte cu 244 de morţi şi 996 de contaminări la 25.613 de decese şi 220.325 de cazuri; Parlamentul urmează să prelungească starea de urgenţă

Premierul spaniol Pedro Sanchez pare sigur de susţinerea Parlamentului, în pofida fragilei sale coaliţii. în vederea unei prelungiri - cu două săptămâni - a stării de urgenţă.

Spania iese treptat dintr-o izolare strictă prin redeschiderea, săptămâna aceasta, a unor mici firme - florării şi feronerie. Spaniolii, închişi în case de la jumăratea lui martie, pot ieşi să facă sport.

In , since today, the mask is mandatory in public transport and it is distributed free to travelers!

Disensiuni în Parlament cu privire la modul în care să se iasă din izolarea care a devastat economia şi piaţa locurilor de muncă subliniază vulnerabilitatea Guvernului în această ţară în care au avut loc patru scrutine legislative în tot atâţia ani.