Billy Miller a murit. Actorul din 'The Young and the Restless' a decedat la 43 de ani după ce s-a luptat cu depresia

Billy Miller, actorul din 'The Young and the Restless', a murit la 43 de ani după ce s-a luptat cu depresia.



Publicat: Luni, 18 Septembrie 2023, 14:45 | Actualizat Luni, 18 Septembrie 2023, 16:05 Autor: Redacție a1.ro Publicat: Luni, 18 Septembrie 2023, 14:45 | Actualizat Luni, 18 Septembrie 2023, 16:05

Galerie Actorul din 'The Young and the Restless' a decedat la 43 de ani după ce s-a luptat cu depresia. | Gettyimages.com

