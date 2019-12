Se întâmplă pentru prima oară în mai bine de 200 de ani. Catedrala Notre Dame din Paris nu va organiza slujbă de Crăciun

Liturghia din Noaptea de Crăciun este considerată una cu totul specială şi de cei 160 de membri ai corului Catedralei. Acesta era singura ocazie din cele peste 1000 de slujbe anuale în care toţi membrii, inclusiv copiii, se adunau pentru a cânta împreună.

”Când mă gândesc că anul trecut am fost bolnavă de Crăciun şi am ratat sărbătoarea, gândindu-mă că mă voi întoarce în acest an fără probleme. Nu îmi vine să cred că nu voi participa nici acest an la slujba de Crăciun în catedrală.”, declară Mathilde Ortscheidt, membră a corului Notre Dame.

Doamne, ce tragedie! Catedrala NOTRE-DAME a ars! Doreii au dat foc la 800 de ani de istorie!

În urma incendiului din 15-16 aprilie acoperişul a fost parţial distrus, o parte a arcului s-a prăbuşit, iar toată structura de metal a fost afectată. Ministerul Culturii din Franţa a anunţat că au fost strânşi peste 1 miliard de euro din donaţii pentru reconstruirea Catedralei.