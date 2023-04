Ce pedeapsă riscă Donald Trump. De ce a fost acuzat fostul președinte american și câți ani ar putea petrece în închisoare

Fostul lider de la Casa Albă a ajuns marţi după-amiază la tribunalul din Manhattan, New York, unde s-a preda, devenind astfel primul președinte american pus sub acuzare. Cu toate acestea, el a pledat nevinovat pentru cele 34 de acuzații care îi sunt aduse. Donald Trump a ajuns în această situație fiind implicat direct într-un caz privind plăţi ilegale făcute în campania electorală din 2016.

Fostul președinte Donald Trump, favorit la alegerile prezidențiale din 2024, a pelcat nevinovat la tribunalul din New York, pentru cele 34 de acuzații de falsificare a înregistrărilor comerciale, transmite Foxnews.com. Potrivit aceleiași surse, scuzațiile presupun o pedeapsă maximă de 136 de ani de închisoare, deși cea reală va fi probabil mult mai mică, chiar dacă va fi condamnat pentru toate capetele de acuzare.

Falsificarea registrelor contabile este de obicei o infracţiune care se pedepseşte cu cel mult un an de închisoare, în conformitate cu legislaţia statului New York. Procurorul Bragg a ridicat aceste acuzaţii la nivelul de infracţiuni grave, fiecare dintre ele fiind pasibilă de maximum patru ani de închisoare, argumentând că Trump a falsificat aceste înregistrări pentru a ascunde încălcări ale legislaţiei referitoare la finanţarea campaniei electorale, potrivit news.ro.

Donald Trump a fost pus sub acuzare, săptămâna trecută, în cazul plăților ilegale făcute în campania electorală din 2016. Deși acuzațiile care i se aduc nu au fopst încă făcute publice, sursele spun că aceastea vizează presupusa furnizare de informaţii false despre plăţi ilegale efectuate în campania electorală din 2016 către Stormy Daniels, o femeie care pretindea că a avut o relaţie cu Donald Trump.

De asemenea, dosarul penal împotriva fostului preşedinte Donald Trump, dezvăluit marţi, nu se bazează doar pe presupusa sa relaţie - foarte mediatizată - cu starul porno Stormy Daniels, ci şi pe o legătură separată cu modelul Playboy Karen McDougal, mai relatează sursa meționată anterior.

Fost model şi actriţă în vârstă de 52 de ani din Indiana, Karen McDougal a fost "playmate"-ul anului în revista Playboy la sfârşitul anilor 1990. Ea a declarat că a avut o aventură cu Trump în 2006 şi 2007, dar Trump a negat că ar fi avut o relaţie sexuală cu ea.

American Media Inc (AMI), compania mamă a revistei National Enquirer, a recunoscut că i-a plătit lui Karen McDougal 150.000 de dolari pentru drepturile asupra poveştii sale, pentru a o împiedica să o facă publică înainte de alegerile prezidenţiale din 2016 - o practică cunoscută în industria editorială sub numele de "catch and kill" (prinde şi ucide - n.r.).

AMI a recunoscut acest aranjament într-un acord încheiat cu procuratura districtului Manhattan în 2018. Cealaltă vedeta porno implicată este Stormy Daniels, care şi ea a primit 130.000 de dolari de la avocatul lui Trump, Cohen, cu puţin timp înainte de alegerile din 2016.

Atât Daniels, cât şi Cohen spun că plata a fost făcută pentru a-i cumpăra tăcerea în legătură cu o aventură cu Trump pe care ar fi avut-o în 2006. Cohen a pledat vinovat în 2018 la acuzaţiile federale de finanţare ilegală a campaniei electorale legate de plăţile făcute lui Daniels.

Trump a negat că a avut relaţii cu oricare dintre femei, dar a recunoscut că i-a dat banii lui Cohen.

