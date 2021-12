Donald Trump, scena celebră din filmul cult „Singur acasă 2”. Cum arăta atunci fostul președinte american

Publicat: Vineri, 10 Decembrie 2021, 13:49 Actualizat Vineri, 10 Decembrie 2021, 15:45

Donald Trump are mai multe apariții în filme și show-uri TV, iar una dintre ele este și într-o scenă din ”Home Alone 2 - Lost in New York”. Iată cum arăta pe atunci fostul lider american și cu ce se ocupa, cu mult înainte să ajungă cel de-al 45-lea președinte al Statelor Unite ale Americii.