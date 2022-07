Ce profesie avea Ivana Trump. Fosta soție a lui Donald Trump a murit la vârsta de 73 de ani

Ivana Trump a fost găsită inconștientă joi, 14 iulie 2022, în propria casă de o menajeră. Femeia s-a speriat foarte tare când a observată că fosta soție a lui Donald Trump nu mai respiră, motiv pentru care a apelat de urgență la poliție.

Se crede că aceasta ar fi făcut un stop cardiac în timp ce urca scările din interiorul apartamentului său, însă cauza exactă a morții și momentul în care aceasta a decedat se vor afla în urma autopsiei.

Vestea morții sale a fost făcută de către Donald Trump, care a transmis un mesaj de-a dreptul emoționant pe Internet: „Sunt foarte întristat să îi informez pe toți cei care au iubit-o, ştiu că sunt mulți, că Ivana Trump a murit acasă la ea în New York”.

Cu ce s-a ocupat Ivana Trump de-a lungul timpului

Ivana Marie Trump s-a născut pe data de 20 februarie 1949 în orașul morav Zlín, Cehoslovacia. Încă din copilărie, prima soție a lui Donald Trump a moștenit pasiunea pentru schi de la tatăl său.

De altfel, aceasta a cunoscut succesul când a decis să părăsească țara natală și să plece în Canada, iar mai apoi în New York. Ivana Trump a lucrat ca model pentru unele din companiile de blănuri de top din Canada, a fost autoare, designer, chiar și actrița în celebrul film „The First Wives Club”, unde a devenit celebră pentru replica: „Doamnelor, trebuie să fiţi puternice şi independente şi țineți minte: nu vă enervați, ci concentrați-vă să obțineți tot ce vă doriți”.

Prima soție a lui Donald Trump a scris mai multe cărți, romane și articole precum: „For Love Alone”, „Lucy Wilkins”, „Free to Love și The Best is Yet to Come: Coping with Divorce and Enjoying Life Again”.

În anul 2006, Ivana Trump a fost gazda emisiunii de reality-dating Ivana Young Man de pe postul de televiziune Oxygen Network. De asemenea, aceasta a fost implicată în mai multe proiecte imobiliare în 2005, care nu au avut succes.

În anul 2010, personalitate mondenă ceho-americană a făcut parte din emisiunea britanică Celebrity Big Brother. Odată cu înaintarea, Ivana Trump s-a concentrat mai mult pe afaceri.

Ivana Trump a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Donald Trump

Donald și Ivana Trump s-au întâlnit în New York, la scurt timp după ce ea a părăsit Canada. Cei doi s-au căsătorit pe data de 7 aprilie 1977, iar evenimentul a fost unul extrem de fastuos pentru vremurile respective.

Aceștia au construit împreună o afacere de succes, o frumoasă poveste de iubire și o familie minunată. Ivana și fostul președintele al Statelor Unite ale Americii au împreună trei copii: Donald John Jr. (44 de ani), Ivanka Marie (40 de ani) și Eric Fredrick (38 de ani).

La începutul anilor `90, Ivana și Donald Trump au luat decizia de merge pe drumuri separate. Divorțul lor a fost soluționat în 1992.

