Ce tragedie! Avion prăbușit într-o parcare: Sunt mai mulți morți! Autoritățile din California, în alertă

Cinci persoane au murit într-o parcare din Santa Ana, în California, în care s-a prăbuşit un avion de mici dimensiuni, de tip Cessna, la bordul căruia se aflau, fără să provoace victime la sol, au anunţat autorităţile, relatează The Associated Press.

Pilotul avionului bimotor de tip Cessna 414 a raportat o situaţie de urgenţă înainte de prăbuşire, duminică, la aproximativ 1,6 kilometri distanţă de Aeroportul John Wayne, a anunţat o purtătoare de cuvânt a Administraţiei federale a aviaţiei (FAA) Arlene Salac.

Avionul, care zbura către aeroportul din Los Angeles, s-a prăbuşit şi a lovit o maşină goală din parcarea unui magazin Staples şi unei farmacii CVS, a anunţat un reprezentant al pompierilor din comitatul Orange, căpitanul Steve Concialdi.

#NEW video of deadly plane crash in California that killed 5 people. @FOXLA @NTSB pic.twitter.com/nd8UGEZKcs