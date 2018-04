Cea mai ȘOCANTĂ descoperire din istorie! Au fost găsite resturile a 140 de copii UCIȘI cu sânge rece!

Arheologii au găsit în Peru "urmele celui mai mare sacrificiu colectiv de copii din America şi, probabil, din istoria mondială", odată cu descoperirea resturilor a mai mult de 140 de copii, a anunţat revista National Geographic.

Descoperirea a fost realizată aproape de o faleză către Oceanul Pacific, în regiunea La Libertad, unde era prezentă civilizaţia precolumbiană Chimu. Cercetările au început în 2011 şi au permis în primă fază descoperirea resturilor a 42 de copii şi 76 de lama, într-un templu vechi de 3.500 de ani.

"Când căutările au fost finalizate în 2016, am descoperit în sit resturile a peste 140 de copii şi 200 de tinere lama", potrivit raportului publicat în revistă, care precizează că analizele au permis datarea acestor resturi între anii 1400 şi 1450.

"Chiar dacă sacrificii umane au fost semnalate la azteci, maiaşi şi incaşi în cronicile spaniole din era colonială şi au fost documentate de cercetători moderni, descoperirea unui sacrificiu de copii la scară mare în civilizaţia precolumbiană Chimu, care este puţin cunoscută, este fără precedent nu doar în America, ci la scară mondială", potrivit National Geographic.



Cercetările au fost conduse de o echipă internaţională în frunte cu peruvianul Gabriel Prieto, de la Universitatea Naţională din Trujillo, şi cu John Verano, de la Universitatea din Tulane, Statele Unite.

"Personal, nu mă aşteptam la aşa ceva (...) şi cred că nimeni altcineva nu-şi putea imagina", a declarat John Verano, citat de National Geographic.

Copiii sacrificaţi aveau vârste cuprinse între 5 şi 14 ani, în timp ce, în cadrul acestui ritual, lama de mai puţin de 18 luni au fost ucise. "Resturile scheletelor de copii şi de animale arată semne de tăieturi pe stern, precum şi coaste dislocate, ceea ce sugerează că piepturile victimelor au fost deschise, poate pentru a extrage inima", se arată în raportul National Geographic. Chipurile lor erau vopsite în roşu.

Copiii au fost îngropaţi ca şi cum ar fi privit marea iar animalele către Est, unde sunt Anzii. "Este vorba despre un sacrificiu în formă de ritual, realizat foarte sistematic", subliniază John Verano.

Cercetătorii cred că atât copiii cât şi animalele au fost ucişi toţi într-un ritual unic, un eveniment foarte rar întâlnit în istorie, potrivit AFP.

Civilizaţia Chimu trăia de-a lungul Coastei peruviene, până unde astăzi este Ecuadorul, înainte de a dispărea în 1475, învinsă de imperiul incaş.