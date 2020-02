Cel mai bătrân bărbat din lume a murit. Watanabe nu mai mânca, avea febră şi probleme de respiraţie. Un român ocupă acum locul doi în topul celor mai longevivi bărbați din lume

Pe locul al doilea se afla britanicul Robert Weighton, născut pe 29 martie 1908.

Watanabe s-a născut în 1907 şi a lucrat în Taiwan timp de 18 ani. După ce s-a întors la Niigata, nordul Japoniei, a lucrat pentru Guvernul Prefectural până la pensionare. El spunea că secretul pentru longevitate era să continue să zâmbească.

Pe locul trei se află chiar un român! Dumitru Comănescu, zis și "Nea Mitică" pentru prieteni, este al treilea cel mai bătrân om din lume. S-a născut în Provița de Jos, județul Prahova.

Inginerul agronom a fost recunoscut de Guiness Book of Records ca fiind al treilea cel mai în vârstă bărbat de pe Pământ. Are are 111 ani şi 3 luni.