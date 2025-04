Andreea Raicu a petrecut Paște alături de fiica „adoptivă”. Ce poze a publicat cu Măriuca pe rețelele sociale

Andreea Raicu a sărbătorit Paștele alături de cele mai importante persoane din viața ei. Până și Măriuca, fiica „adoptivă” a vedetei a fost prezentă la masa festivă. Iată cum arată acum tânăra pe care a crescut-o prezentatoarea TV.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Andreea Raicu este foarte discretă când vine vorba de viața personală. Aceasta își ține familia cât mai departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor, motiv pentru care puțini știu că vedeta are o fiică „adoptivă”.

Măriuca este cea care a convins-o pe Andreea Raicu că locul său nu este într-un de plasament. Prezentatoarea TV a „adoptat-o” pe micuță atunci când avea vârsta de 6 ani, iar relația dintre cele două a fost mereu una foarte specială.

În prezent, fiica „adoptivă” a Andreei Raicu are aproximativ 26 de ani și este de o frumusețe deosebită. Mai mult, Măriuca are și o fiică ce îi seamănă foarte mult.

Deși a decis să plece din București alături de mama ei, la vârsta de 16 ani, tânăra nu a uitat niciodată de prezentatoarea TV. Cele două păstrează legătura și se văd ori de câte ori au ocazia, semnă că se înțeleg foarte bine.

Recent, Măriuca a vizitat-o pe Andreea Raicu în preajma Sărbătorilor Pascale. Mai mult, se pare că vedeta de televiziune a avut parte de un Paște de neuitat, alături de familie și persoanele dragi sufletului său.

Cât de frumoasă este Măriuca, fiica „adoptivă” a Andreei Raicu. Cum a petrecut vedeta Paștele

Pentru că este foarte activă în mediul online, prezentatoarea TV nu a ezitat să le arate fanilor să cum a petrecut Paștele. Andreea Raicu a avut aproape cele mai importante persoane din viața ei, inclusiv pe Măriuca.

Vedeta a publicat mai multe imagini pe rețelele sociale, unde apare și fiica sa „adoptivă”. Postarea ei a generat mai bine de 4 mii de like-uri și foarte multe reacții din partea prietenilor virtuali.

Mai mult, Andreea Raicu a adăugat în dreptul pozelor și o descriere emoționantă, ce a captat imediat atenția internauților.

„Pentru mine, Paștele este despre oameni. Despre acasă. Despre timp petrecut cu cei dragi, cu bucurie, cu iubire, cu mâncare făcută cu suflet și momente care nu se pot cumpăra. E o perioadă care ne aduce aminte cât de importante sunt lucrurile simple: liniștea, iubirea, recunoștința, generozitatea.

Nu trebuie să fie perfect. Doar real, cald și cu dragoste. Au fost momente atât de frumoase: am râs mult, am mâncat bine și fără reguli, am mers la biserică, ne-am văzut cu Părintele Gabriel Cazacu, care a fondat centrul în care a copilărit Măriuca. Să aveți un Paște liniștit și plin de iubire, oriunde v-ați afla. Pentru voi, ce e cu adevărat important în aceste zile?🤍”, a scris Andreea Raicu în dreptul postării.

„Ai o familie minunată! Doamne ajută!”, „Să-ți trăiască părinții și să ai grijă de ei tot timpul, pentru că toate aceste clipe frumoase sunt unice”, „Așchia nu sare departe de trunchi!” sau „ Minunat că împărtășești aceste momente!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.