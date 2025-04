Mesajul neașteptat transmis de Elena Vîșcu la un an de la divorțul de CRBL. "Am lăsat în urmă durerea"

CRBL și soția sa au pus punct poveștii lor de dragoste după o căsnicie de 16 ani, având acum o fiică de 14 ani pe nume Alessia.

Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, a postat recent un mesaj cu subînțeles, la un an de la anunțul de divorț.

Se pare că artistul și soția lui nu au mai găsit o rezolvare pentru neînțelegerile dintre ei și au decis să se despartă. Cu inima frântă, Elena a găsit puterea să meargă mai departe, luându-o pe fiica ei cu ea.

Elena Vîșcu, mesaj cu subînțeles la un an de la divorț

Durerea a fost amplificată atunci când a văzut că la scurt timp după intentarea divorțului soțul ei a început o nouă relație.

Artistul a fost surprins în compania unei domnișoare mai tânără cu 23 de ani decât el, domnișoară care acum s-a dovedit a fi iubita acestuia.

Recent, s-a făcut deja un an de când Elena și CRBL au anunțat divorțul, iar pentru frumoasa coregrafă viața s-a schimbat la 180 grade.

”La mulți ani mie! Acum un an, m-am desprins. Am lăsat în urmă durerea și am ales lumina. Mi-am dat un an să mă vindec. Și m-am regăsit. Elena s-a întors. Și nu mai pleacă. În sfârșit, eu sunt eu. Mulțumesc, Doamne, pentru tot. Veșnic recunoscătoare. Mulțumesc vouă, oamenilor mei, familiei mele virtuale, pentru toată susținerea.

Mulțumesc celor din jurul meu. Prietenilor mei adevărați. Sunt norocoasă. Sunt binecuvântată. Mulțumesc familiei mele. Mă înclin în fața voastră. Din inimă”, a scris Elena Vîșcu pe Insta Story.

De când s-au despărțit și au intentat divorțul, iar Elena și Alessia s-au mutat din locuința în care stăteau împreună ca o familie, CRBL a recunoscut că relația pe care o are cu fiica lui a avut de suferit.

Deși păreau cuplul perfect, în special după cum au reușit să facă față provocărilor în show-ul Power Couple, se pare că realitatea în cuplul lor era alta. Elena Vîșcu și Alessia s-au mutat la Chișinău, în Republica Moldova, după cum a povestit CRBL într-un podcast recent.

„Noi am decis să divorțăm pentru că nu ne mai înțelegeam între noi, nu mai aveam sentimente, s-a rupt relația. Fără să avem motivele clasice pe care oamenii le au în minte de câte ori aud de câte un divorț. La noi nu a fost cazul. Dar așa s-a întâmplat.

Alessia, destul de bulversată în situația aia. Matură și inteligentă pentru vârsta ei. I-am spus că urmează să facem treaba asta. Evident, ea a încercat să mimeze starea, să spună că înțelege. Totul pe un fundal de lacrimi. N-a fost ușor”, a declarat CRBL într-un interviu.

Se pare că acum cântărețul se bucură de relația lui cu Olga, în timp ce Elena se bucură că și-a găsit liniștea și e împăcată cu ceea ce are și trăiește în prezent, focusându-se pe fiica ei.

