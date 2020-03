China a început să testeze pe oameni un vaccin împotriva COVID-19. Urmază să fie produs în masă

Potrivit comentariilor presei chineze, membrii militarilor au avantajul în căutarea unui vaccin, dat fiind că nu sunt constrânși de aceeași reglementare ca și companiile private.



„Epidemia este similară unei situații militare. Epicentrul este ca terenul de luptă", a spus Chen pentru presa locală.



Chen și echipa sa s-au instalat la Institutul de Virologie Wuhan, singurul centru cu autorizația de securitate biotehnologică de nivel 4, cel mai înalt din Asia.





Vaccinul a fost supus controalelor de siguranță și calitate și este pregătit pentru producția în masă, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării.



CanSino Biologics, cu sediul în orașul Tianjin, a organizat voluntarii pentru studiile clinice.



Covid-19 importate au continuat să depășească cazurile contractate pe piața internă în China pentru a cincea zi la rând.



Miercuri, oficialii au raportat 13 noi infecții, dintre care 12 fuseseră aduse în țară din alte puncte de interes globale.

Lista medicamentelor folosite pentru tratarea coronavirusului a fost făcută publică. Un singur flacon cu 120 de comprimate costă peste 1100 de lei

După cum stau lucrurile, au existat 80.894 de cazuri confirmate în China de la începutul focarului. 11 au murit din cauza Covid-19 miercuri - toate în provincia centrală Hubei - ceea ce a adus numărul de decese la 3.237, potrivit Comisiei Naționale de Sănătate.



Wuhan, capitala Hubei, care a fost blocată din 23 ianuarie, este cea mai afectată regiune din lume cu 2.490 de morți. Cu toate acestea, în ultimele două zile, a înregistrat doar o nouă infecție - singura transmisă local în întreaga țară.



Până acum, 69.601 de persoane s-au recuperat din boala din China.



Anterior, Zhong Nanshan, epidemiologul și pulmonologul care conduce lupta împotriva coronavirusului din China a cerut Europei să adopte măsuri mai proactive, să identifice mai rapid infecțiile și să impună carantine și restricții stricte.



"Europa se confruntă cu prima rundă a epidemiei. Cred că ar trebui să ia măsuri mai proactive. Nu așteptați până când este foarte târziu și doare", a spus Zhong la o conferință de presă în sudul orașului Guangzhou.



China a anunțat, de asemenea, miercuri că va expulza corespondenții americani din The New York Times, The Wall Street Journal și Washington Post, o mutare despre care Beijingul a spus că a fost realizată în „spiritul reciprocității”.



Acești jurnaliști nu vor mai avea voie să lucreze în China, Hong Kong sau Macau într-o măsură adoptată nu după mult timp după ce Washingtonul a ordonat reducerea mărimii mijloacelor de informare chineze din SUA. EFE-EPA