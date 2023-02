Cody Longo, actorul din „Days of Our Lives”, a murit la 34 de ani. Soția sa a fost cea care a anunțat poliția

Actorul și muzicianul, care a fost uneori numit Cody Anthony, a fost găsit mort în casa sa din Austin, Texas, potrivit TMZ. Poliția a fost chemată să-l verifice pe Longo de soția sa, Stephanie Clark, în timp ce aceasta lucra la un studio de dans local.

Cody Longo, actorul din „Days of Our Lives”, a murit la 34 de ani

„Cody era întreaga noastră lume. Eu și copiii suntem distruși și devastați. A fost cel mai bun tată. O să ne fie mereu dor de tine și te vom iubi mereu”, a spus Clark într-o declarație.

Născut pe 4 martie 1988 în Littleton, Colorado, Longo și-a stabilit o reputație în divertisment cu roluri în filme precum „Ball Don’t Lie” și reboot-ul „Fame” din 2009. Actorul în devenire și-a asigurat roluri recurente în seriale precum „Make It or Break It” de la ABC Family și Nick la „Hollywood Heights” de la Nite, în care Longo a jucat în rolul adolescentului Eddie Duran pentru 78 de episoade.

În același an, Longo a apărut în „Days of Our Lives”, a fost invitat la „CSI: Crime Scene Investigation” în rolul lui Nathan Culver, iubitul uneia dintre numeroasele victime ale serialului și l-a jucat pe fiul lui Jo Danville, Tyler Josephson, pentru două episoade din „ CSI: New York.”

Ce a declarat reprezentantul actorului

„Cody a fost un prieten drag timp de peste un deceniu, înainte de a fi client”, a spus Alex Gittelson, reprezentantul lui Longo. „Mi se rupe inima pentru frumoasa lui familie. Își luase ceva timp de la actorie pentru a se ocupa de muzică și a petrece mai mult timp cu familia lui în Nashville, dar ținuserăm legătura în mod regulat și era încântat să revină la actorie anul acesta. Cody a fost o persoană atât de loială, iubitoare și talentată și va fi foarte dor de el.”

Actorul a fost arestat pentru agresiune domestică în 2020. Longo a pledat vinovat și pentru o acuzație de agresiune contravențională în 2021, după ce a fost acuzat de agresiune sexuală asupra unei fetițe de 9 ani.

Înainte de moartea sa, Longo a fost în producția viitorului lungmetraj al regizorului David Moreton, „Do You Want to Die in Indio?”

Cauza morții actorului nu a fost dezvăluită. În urma lui au rămas trei copii. Cody Longo și soția sa, Stephanie, au avut împreună trei copii: o fiică de 7 ani și doi băieți, unul de 5 ani și celălalt de doar 1 an.

