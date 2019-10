Corpul liderului Statului Islamic Abu Bakr al-Baghdadi, depus în mare

Potrivit consilierului, FDS colaborau cu CIA în acest sens din mai.

Comandamentul Militar irakian a dat asigurări duminică cu privire la faptul că a furnizat localizarea liderului SI.

”O TREABĂ MINUNATĂ”

Prinderea lui Abu Bakr al-Baghdadi a fost posibilă cu ajutorul ”serviciilor incredibile” ale unui câine, membru al comandoului, potrivit şefului statului american Donald Trump.

Numele animalului rămâne secret, pentru moment, ”pentru a-i proteja identitatea”, a adăugat el, pe cel mai serios ton din lume, însă preşedintele american a difuzat pe Twitter o fotografie în care apare animalul, ridicat la rangul de erou naţional.

”Noi am declasificat o fotografie a acestui câine minunat (numele său nu este declasificat) care a făcut o TREABĂ MINUNATĂ în capturarea şi eliminarea şefului SI”, şi-a exprimat el satisfacţia.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

Miliardarul, care a anunţat duminică moartea celui mai căutat om din lume, a spus de asemenea că fragmente din înregistrarea video a raidului ar putea să fie făcute publice.

Însă generalul Milley a subliniat că imaginile erau studiate în continuare înainte să fie declasificate.

De asemenea, doi bărbaţi au fost luaţi prizonieri în cursul asaltului şi sunt deţinuţi, în prezent, ”într-un loc securizat”, a precizat generalul.

”Situaţia securităţii în Siria rămâne complexă”, a avertizat secretarul Apărării Mark Esper, în contextul în care ”numeroşi actori statali şi nestatali îşi dispută controlul teritoriului şi resurselor acestei ţări”.

Prinţul moştenitor al Arabiei Saudite Mohammed ben Salmane, supranumit ”MBS”, ia prezentat luni felicitări preşedintelui trump pentru eliminarea lui al-Baghdadi.

”Prinţul moştenitor îl felicită pe preşedintele Statelor Unite pentru misiunea încununată cu succes”” care a condus la moartea fondatorului şi liderului SI, a anunţat Casa Albă într-un comunicat.

Şeful Pentagonului a apărat retragerea militară americană din nordul Siriei, care a lăsat forţele kurde singure în faţa unei ofensive turce la frontieră.

Misiunea armatei americane ”nu este să acţioneze ca o forţă de poliţie pentru a soluţiona litigii”, ci de a ”permite înfrângerea permanentă a SI”, a declarat el.

Militarii ”vor continua să desfăşoare operaţiuni antiteroriste, rămânând în contact strâns” cu FDS, ”care au luptat alături de noi”, a declarat Esper.

El a dat totodată asigurări că Washingtonul va păstra controlul câmpurilor petroliere în nord-estul Siriei.

Aceste câmpuri ”furnizează o sursă de finanţare esenţială FDS, care le permite să securizeze taberele de prizonieri SI şi să desfăşoare operaţiuni” împotriva jihadiştilor, de-acum dispersaţi, a explicat secretarul american al Apărării.

Sursa : news.ro