Cum a reacționat Regele Charles când a fost apostrofat de un britanic: „Ne chinuim să ne încălzim locuințele”

Regele Charles al III-lea a dat mâna cu câțiva dintre oamenii care așteptau la rând pentru a-i aduce un omagiu mamei sale. La un moment dat, un bărbat l-a strigat pentru a-i reproșa că organizează o paradă costisitoare, în contextul în care britanicii se confruntă cu o criză a facturilor la energie.

„Charles, în timp ce noi ne chinuim să ne încălzim locuințele, trebuie să plătim și pentru parada voastră. Contribuabilii plătesc 100 de milioane de lire sterline pentru voi, pentru ce?”, a spus bărbatul, potrivit Sky News.

"While we struggle to heat our homes, we have to pay for your parade."



During his visit to Cardiff today, King Charles was heckled over taxpayers' money.



Latest: https://t.co/BP4jNj9xyT pic.twitter.com/1YflX4up5O