Video. Cutremur puternic cu magnitudinea de 7.1 grade în această după amiază! Unde s-a produs și ce pagube uriașe a provocat

Un seism cu magnitudinea 7,1 a zguduit Peru, la o distanţă de 67 de kilometri nord-vest de localitatea Juliaca şi la o adâncime de 258 de kilometri, a anunţat Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS).

Centrul de avertizare pentru tsunami din Pacific a anunţat că, potrivit informaţiilor pe care le deţine până acum, nu se aşteaptă producerea unui val tsunami devastator în Pacific.

Imagini video din timpul cutremurului:

A Major 7.0 #earthquake #Terremoto #Temblor near Azangaro #Peru Right Now #Bolivia No #tsunami Alert pic.twitter.com/VTaA0z50Qs