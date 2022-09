David Beckham a ajuns la sicriul Reginei Elisabeta, după 13 ore de stat la coadă. Ce a făcut când s-a apropiat

La fel ca toți oamenii care au îndrăgit-o pe regină, David Beckham a petrecut ore în șir la coadă pentru a-i aduce un omagiu. Când a ajuns la Westminster Hall, fostul fotbalist a lăcrimat.

Imagini cu David Beckham cu ochii în lacrimi fac înconjurul Internetului.

Emotional David Beckham bows his head to the Queen after queueing close to 12 hours to pay his respects. pic.twitter.com/lMN01BWwRq