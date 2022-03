Dayana Yastremska, declaraţii despre România. „Ne-au aşteptat oameni buni. Am fost uimită de modul frumos în care ne-au primit”

„Miercuri eram la Odesa. Seara a fost normală, dar dimineaţă ne-am trezit sub bombe. Nu realizam ce se întâmplă. Este tragic. Nu este film şi nici joc video. Am fost şocate. Am părăsit apartamentul pentru a ne ascunde într-o parcare subterană în timp ce bombele continuau să explodeze

Traseul a durat patru ore pentru a ajunge la Dunăre, la frontiera cu România. Ne era frică de bombe şi să nu ne întâlnim cu tancurile ruseşti. Era o lungă coadă de maşini la frontieră şi am luat-o pe jos. Aici ne-am luat rămas bun de la părinţi, pentru că mama a rămas şi ea în cele din urmă în Ucraina”, a spus ea.

Continuă să citești mai multe informații, dar și celelalte declarații ale sale pe as.ro.

În AntenaPLAY ai un nou episod Chefi fără limite ▶ Dă PLAY și vezi cine a câștigat imunitatea