Doliu la Hollywood: cancerul a furat unul dintre cele mai mari talente ale marelui ecran

Robert Forster a murit la 78 de ani, la domicilul său din Los Angeles, după o scurtă luptă cu cancerul la creier. Marele actor a fost nominalizat la premiile Oscar pentru rolul Max Cherry din filmul Jackie Brown și are o carieră de peste 100 de roluri în filme. Decesul a fost anunțat de către familie.

Forster a fost un actor american, cunoscut pentru rolurile sale de John Cassellis în Haskell Wexler 's Medium Cool (1969), teroristul liban Abdul Rafai în The Delta Force (1986) , și Max Cherry în Quentin Tarantino e Jackie Brown (1997). Cariera sa cuprinde peste 100 de filme, ultimul rol al său fiind în 2019, în filmul El Camino: A Breaking Bad Movie.

Robert Wallace Forster Jr. are o carieră remarcabilă și în TV, jucând pe micile ecrane din 1967 până în 2017. Ultima dată a fost văzut la televizor în rolul Guy Appuzzo din comedia americană I'm Dying Up Here.

Robert Forster în rolul lui Max Cherry din filmul Jackie Brown

Alte proiecte notabile includ The Descendants, Firewall, Me, Myself and Irene, întoarcerea Twin Peaks și, anul trecut, peliculă What They Hâd. De asemenea, Forster l-a jucat recent pe tatăl lui Tim Allen din Last Mân Standing, rol pe care l-a iubit deoarece serialul era o comedie, un gen nou pentru el.