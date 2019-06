Cu un singur pas, Donald Trump a scris istorie. A devenit primul președinte american care a vizitat, pentru câteva minute, Coreea de Nord

O pagină de istorie s-a scris la graniţa dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Donald Trump l-a întâlnit acolo pe liderul nord-coreean Kim Jong-un, apoi a făcut câţiva paşi pe teritoriul Coreei de Nord. Donald Trump este primul preşedinte american în funcţie care calcă vreodată pe teritoriul acestei ţări.

Donald Trump şi Kim Jong-un şi-au dat mâna exact în dreptul liniei de demarcaţie dintre cele două Corei. Într-un gest istoric plin de simbolism, liderul de la Casa Albă a făcut câţiva paşi pe teritoriul nord-coreean şi s-a fotografiat alături de gazda lui înainte ca ambii să treacă, apoi, pe teritoriul Coreei de Sud.

Filmaţi şi fotografiaţi de ambele părţi, cei doi lideri au schimbat amabilităţi şi zâmbete.

„Donald Trump tocmai a trecut linia de demarcaţie militară, asta înseamnă că este primul preşedinte american care păşeşte pe teritoriul nostru”, a declarat Kim Jong-un.

Iniţiativa întâlnirii i-a aparţinut tot lui Donald Trump. Pe Twitter, canalul său preferat de comunicare, preşedintele american i-a adresat invitaţia omologului de la Phenian. După o noapte de suspans, răspunsul a venit cu doar două ore şi jumătate înainte ca întâlnirea să aibă loc. Un detaliu care nu a trecut neobservat la conferinţa de presă.

„Pentru că am postat mesajul pe Internet, absenţa dumneavoastră m-ar fi făcut să arăt foarte rău pentru media. Aşa, am ieşit bine amândoi şi vă mulţumesc pentru asta! Am dezvoltat o relaţie extraordinară”, a spus, glumind, Donald Trump.

După o discuţie de 50 de minute, cei doi lideri au decis reluarea negocierilor în dosarul nord-coreean, încremenite după eşecul summitului din februarie de la Hanoi. Statele Unite cer denuclearizarea totală pentru a ridica sancţiunile impuse Coreei de Nord. Condiţie pe care Kim Jong-un o respinge.

Zona Demilitarizată reprezintă locul unde în 1953 s-a încheiat Războiul Corean şi este descrisă deseori drept ultima frontieră a Războiului Rece.