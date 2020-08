Poveste înduioșătoare! Două surori care nu s-au văzut de peste 50 de ani, reunite de COVID-19

”Nu mi-a venit să cred! M-am gândit: Dumnezeule, cred că aceasta este sora mea!”, povestește Bev.

Cele două femei au același tată, dar mame diferite. Doris locuia împreună cu mama ei, dar Bev și patru dintre cei 14 frați ai lor au fost despărțiți de stat și dați în adopție.

În 27 iunie, Bev a decis să afle dacă Doris este într-adevăr sora ei. Din moment ce aceasta nu aude bine, Bev a venit în salonul ei cu o tablă pe care a scris numele tatălui lor. Doris a confirmat că într-adevăr, el este tatăl ei.

”Am arătat către mine și am spus: este și tatăl meu! Am ochii tatălui nostru”, a povestit Bev.

”Era să cad de pe scaun și am izbucnit în plâns. Este un sentiment așa de plăcut că mi-am găsut sora. Au trecut 53 de ani de când ea a fost un bebeluș, iar eu am ținut-o în brațe. Am tot încercat să o caut, dar nu am crezut că că o voi mai găsi vreodată”, a spus și Doris.