Fascinat de cranii, s-a mutilat pentru a arăta ca unul. Bărbatul care și-a tăiat nasul și urechile pentru a devenit asemenea unui schelete

Tatuatorul Kalaca Skull, pe numele său real, Eric Yeiner Hincapié Ramírez, a fost supus unor proceduri chirurgicale extreme pentru semăna cu un schelet.



Tânărul de 22 de ani spune că a fost fascinat de cranii încă de când era copil, dar a început să-și facă fața să pară un schelete după moartea mamei sale. Nu a făcut acest lucru cât timp mama lui trăia deoarece nu ar fi fost de acord.

În timpul procedurilor dureroase, tânărului i-a fost îndepărtată jumătatea inferioară a nasului și globurile urechii i-au fost tăiate.

După ce și-a tăiat limba în jumătate și și-a tatuat-o într-o culoare albastru-cenușiu, acesta a dorit să semene și mai mult cu scheletele unui craniu, motiv pentru care s-a tatuat în jurul ochilor strident.



Dinții mari și spațiul gol dintre mandibulă și maxilar au fost tatuate pentru a scoate în evidență trăsăturile ascuțite - osoase ale feței.



Kalaca Skull este prima persoană din Columbia care și-a mutilat în mod voluntar nasul și urechile, decizie care a atras atât atenția, atât presei, cât și multor critici din publicul larg.



Unul dintre motivele pentru care Kalaca spune că a ales să se arate ca un craniu, apornit de la ideea că această înfățișare o are toată lumea și că nu are sens să stea ascunsă "sub piele".

El a spus: „Modificările corpului sunt o decizie personală și nu ar trebui judecate."



„Este ca și cum ai judeca o femeie pentru implanturile de sân sau intervențiile pe care și le face șa față. Mă atașez de cranii, simt că fac parte din mine."



El a adăugat că operația a fost un „vis devenit realitate” și, în ciuda faptului că s-a lovit judecăți în America de Sud, spune că are alte proceduri planificate pentru a-și finaliza transformarea într-un „craniu viu”.

Kalaca recunoaște că aspectul său neobișnuit îi face pe mulți oameni să se sperie sau să se simtă incomod, și unii chiar traversează strada când îl văd, astfel încât să nu trebuiască să treacă prin față lui.



El a adăugat: „Sunt o persoană normală, care se pare că arată foarte diferit decât majoritatea."4



„Este ca un mod diferit de a gândi, de a te îmbrăca, un stil de muzică diferit. Mă simt bine așa cum sunt."