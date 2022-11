Fiul actorului Tim Roth a murit la vârsta de 25 de ani. Cormac Roth avea cancer de celule germinale în stadiul 3

Cormac Roth, muzicianul şi fiul actorului Tim Roth, a murit la vârsta de 25 de ani. Chitaristul şi compozitorul fusese diagnosticat cu cancer de celule germinale în stadiul 3 în noiembrie 2021. A murit pe 16 octombrie 2022, scrie The Guardian, citat de News.ro.

"Era o minge sălbatică şi electrică de energie şi spiritul lui era plin de lumină şi bunătate”, se arată într-un comunicat transmis de familia sa. „Cormac era întruchiparea bunăvoinței. Un suflet blând care a adus atâta fericire şi speranţă celor din jur. Durerea vine în valuri, la fel şi lacrimile şi râsul, când ne gândim la acel băiat frumos de-a lungul celor 25 de ani şi 10 luni în care l-am cunoscut. Un copil vesel şi sălbatic şi minunat. Il iubim. Îl vom purta cu noi oriunde vom merge", a mai scris familia lui, potrivit The Guardian.

Cormac Roth a vorbit comunității sale despre diagnosticul rar. El a detaliat că bola, cunoscută sub numele de coriocarcinom, i-a slăbit auzul, i-a “furat” 60 de kilograme, dar şi încrederea. „Viaţa este scurtă”, a scris el. „Este haos. Şi nu ştii niciodată când vei fi tu. Fii bine şi mergi la doctor. La naiba cu acest cancer!".

Într-o ultimă postare pe Instagram, un videoclip distribuit în luna august, el le-a mulţumit urmăritorilor săi pentru sprijinul acordat. "Nu întotdeauna poţi să-ţi alegi destinul", a spus el. "Nu întotdeauna poţi să-ţi alegi viitorul", a continuat.

Familia lui l-a numit "un muzician excepţional de talentat şi extraordinar, a cărui pasiune şi dragoste pentru a face muzică existau încă de când chitara lui era mai mare decât el”. Ei au adăugat: "După cuvintele lui Cormac: "Asigură-te că faci lucrurile pe care le iubeşti".

Actorul Tim Roth a primit în 2019 trofeul onorific la Sarajevo pentru „excepţionala contribuţie la arta cinematografică”

Actorul britanic Tim Roth a primit în luna august 2019 un trofeu onorific Heart of Sarajevo la festivalul unde a ținut un masterclass. Trofeul i-a fost oferit pentru „excepţionala contribuţie la arta cinematografică”, au transmis organizatorii la acea vreme.

Roth a debutat în filmul de televiziune „Made in Britain” (1982), căruia i-au urmat „Meantime” al lui Mike Leigh şi alte peste 15 producţii de televiziune şi artistice, între care „The Hit” al lui Stephen Frears, „The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover” al lui Peter Greenaway, „Rosencrantz and Guildenstern Are Dead” al lui Tom Stoppard şi „Vincent and Theo” al lui Robert Altman, în care l-a portretizat pe Vincent Van Gogh.

Recunoaşterea internaţională a venit odată cu rolurile în „Reservoir Dogs” (1992) şi „Pulp Fiction” (1994), regizate de Quentin Tarantino, potrivit News.ro.

Interpretarea din „Rob Roy” (1995) a fost aclamată de critici, care l-au considerat unul dintre cei mai buni răufăcători din istoria cinematografiei. A primit o nominalizare la Globurile de Aur şi la Oscar.

Între filmele în care a jucat Tim Roth se numără „Heart of Darkness”, „Little Odessa”, „Four Rooms”, „Everyone Says I Love You”, „Gridlock’d”, „Legend of 1900”, „Don’t Come Knockin”, „Funny Games” şi „The Incredible Hulk”.

Printre producţiile recente se numără „Broken”, de Rufus Norris, care i-a adus o nominalizare la British Independent Film Award, „Chronic” (pentru care a fost nominalizat la Independent Spirit Awards) şi „600 Millas”, regizat, respectiv produs de Michel Franco.

Cu Tarantino a colaborat cel mai recent pentru „The Hateful Eight” (2015). Tim Roth a debutat în regie cu „The War Zone”, bazat pe cartea lui Alexander Stuart. Filmul a avut premiera la ediţia din 1999 a festivalului Sundance, a fost prezentat la Cannes şi la Toronto.

