Germania redeschide începând de luni locurile de joacă, muzeele şi bisericile şi prelungeşte distanţarea socială până la 10 mai

Aceste măsuri au fost anunţate la finalul unei reuniuni pe tema ridicării restricţiilor impuse în vederea opririi răspândirii noului coronavirus, joi, a cancelarului Angela Merkel cu miniştrii-preşedinţi ai celor 16 landuri germane.

Germany is slowly and gradually reopening.



Chancellor Angela Merkel said museums, galleries, zoos and botanical gardens can now operate again, under certain rules.

Angela Merkel a avertizat cu privire la riscul unei reintensificări a covid-19 şi i-a îndemnat pe germani să rămână atenţi şi să continue să respecte măsurile de distanţare socială - prelungite cu o săptămână până la 10 mai.