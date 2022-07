Gestul necugetat pe care Erdogan l-a făcut de față cu Putin. L-a „umilit” public, în fața reporterilor. Reacția președintelui rus

Imagini cu Vladimir Putin nerăbdător şi descumpănit în timp ce este lăsat să aştepte câteva zeci de secunde de către omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, au fost distribuite în mediul online, conform The Guardian.

„Acele 50 de secunde în care Erdogan l-a făcut pe Putin să aştepte, părând descumpănit în faţa camerelor de filmat, spun mult despre cât de multe s-au schimbat după Ucraina”, a glumit Joyce Karam, senior corespondent al National News.

Vizita de marţi în Iran a fost prima călătorie a liderului de la Kremlin în afara fostei Uniuni Sovietice de la invazia Ucrainei de către Moscova, potrivit news.ro.

Those 50 seconds that Erdogan made Putin wait, looking frazzled in-front of cameras say plenty of how much has changed after Ukraine: pic.twitter.com/giGirqaYYP