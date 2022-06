În 100 de zile de război Rusia a câștigat miliarde de euro. Cum a reușit să își acopere aparentele pierderi venite din interdicții

Rusia a câştigat 93 de miliarde de euro din venituri provenite din exporturi de combustibili fosili în primele 100 de zile ale războiului său împotriva Ucrainei, cea mai mare parte către UE, se arată în raportul unui centru de cercetare independent publicat luni şi care indică în special Franţa, relatează AFP.

Rusia a câştigat 93 de miliarde de euro din exporturile sale de combustibili fosili în 100 de zile de război

Această publicaţie a Centrului de Cercetare pentru Energie şi Aer Curat (CREA), cu sediul în Finlanda, survine în momentul în care Ucraina le cere occidentalilor să întrerupă orice legătură comercială cu Rusia pentru a nu mai alimenta maşina de război a Kremlinului.

Uniunea Europeană a decis recent un embargo gradual - cu excepţii - asupra importurilor sale de petrol. Gazul rusesc, de care este foarte dependentă, nu este în prezent vizat, potrivit Agerpres.

Potrivit CREA, UE a reprezentat 61% din importurile de combustibili fosili, aproximativ 57 de miliarde de euro, în primele 100 de zile de război (24 februarie - 3 iunie). Cei mai mari importatori au fost China (12,6 miliarde de euro), Germania (12,1 miliarde) şi Italia (7,8 miliarde).

Citește și: Un băiețel de 15 ani a contribuit la distrugerea unui convoi al forțelor ruse. Cum a reușit să facă asta: „Nu sunt chiar...”

Veniturile Rusiei provin mai întâi din vânzarea ţiţeiului (46 miliarde), urmată de gaz transportat prin gazoducte (24 miliarde), apoi produsele petroliere, gazul natural lichefiat (GNL) şi în final cărbunele.

Citește și: Primele date de la Cernobîl, de la începutul războiului în Ucraina. Cât de crescut este nivelul de radiații și ce anunță experții

Zelenski: Avem nevoie de sisteme moderne de apărare antirachetă? Au existat deja 2606 răspunsuri afirmative. Sunt tragedii care ar fi putut fi evitate

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminică seară, într-un nou discurs, că ţara sa are nevoie de sisteme moderne de apărare antirachetă, el precizând că ar fi putut fi evitate tragedii dacă acele sisteme ar fi existat.

“Astăzi este ziua 109 a unui război în toată regula, dar nu este ziua 109 când le spunem partenerilor noştri un lucru simplu: Ucraina are nevoie de sisteme moderne de apărare antirachetă. Furnizarea de astfel de sisteme a fost posibilă în acest an, anul trecut şi chiar mai devreme. Le-am primit? Nu. Avem nevoie de ele? Da. Au existat deja 2606 răspunsuri afirmative la această întrebare sub forma diverselor rachete ruseşti de croazieră care au lovit oraşele ucrainene. Oraşele noastre, satele noastre începând din 24 februarie. Acestea sunt vieţi care ar fi putut fi salvate, sunt tragedii care ar fi putut fi evitate dacă Ucraina ar fi fost ascultată”, a spus Zelenski.

Volodimir Zelenski a menţionat că felul în care acţionează armata rusă este determinant pentru felul în care este văzută acum Rusia în lume.

Citește și: Olena Zelneska, prima doamnă a Ucrainei, dezvăluiri emoționante despre copiii săi: „Fiul meu îi dă tatălui său sfaturi militare”

“După atacul cu rachetă din regiunea Ternopil, zece oameni sunt încă în spitale. Acest atac nu a avut sens tactic sau strategic, la fel ca majoritatea celorlalte atacuri ale Rusiei. Este teroare, doar teroare. Printre victime se numără o fată de 12 ani din Harkiv. Ea a mers în regiunea Ternopil pentru a fugi de armata rusă. Şi astfel de lucruri vor şi determinante pentru felul în care Rusia este văzută în lume. Nu Petru I sau Lev Tolstoi, ci copii răniţi şi ucişi de atacurile ruşilor”, a spus Volodimir Zelenski, potrivit news.ro.

Episod nou din serialul coreean care te captivează este acum în AntenaPLAY.