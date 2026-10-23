Antena Căutare
Home News Extern Haos în Marea Britanie din cauza furtunii Austen! Aeroporturi închise, zboruri anulate și mii de locuințe fără curent electric

Haos în Marea Britanie din cauza furtunii Austen! Aeroporturi închise, zboruri anulate și mii de locuințe fără curent electric

Haosul a cuprins Marea Britanie din cauza furtunii Austen! Aeroporturi au fost închise și mii de locuințe au rămas fără curent electric. Autoritățile anunță risc mare de inundații.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 14:28 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 15:14
Descoperă ce au anunțat meteorologii și care este situația în Marea Britanie | Profimedia
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Situația în Marea Britanie este una îngrijorătoare, după ce furtuna Austen a produs haos.

Haos în Marea Britanie din cauza furtunii Austen! Aeroporturi închise, zboruri anulate și mii de locuințe fără curent electric

Furtuna Austen a adus haos în Marea Britanie. Sunt aeroporturi închise și trenuri anulate. Mii de case sunt fără curent și numeroase școli sunt închise sau se deschid târziu, căci nu pot primi elevii.

Vântul puternic a creat probleme în mare parte din Anglia și din Țara Galilor, dar autoritățile și meteorologii avertizează că vremea rea nu s-a terminat, căci alte fenomene sunt așteptate. Avertizări de vânt puternic vor fi în vigoare și mâine în Țara Galilor, Anglia și partea de nord a Irlandei și Scoția.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: România ar putea avea parte de viscole puternice în iarna 2026-2027. Fenomenul meteo neobișnuit care atrage atenția specialiștilor

Sunt în vigoare inclusiv avertizări de inundații puternice în coasta Dorset și Coasta South Devon. Se așteaptă ca apa să ajungă pe străzi și în case. Agenția pentru Mediu îi îndeamnă pe locuitori să se mute în zone mai înalte și să se protejeze pe ei și pe cei dragi.

Toate aeroporturile din Insulele Canalului sunt închise. Pe aeroportul din Exeter au fost anulate zboruri. Și transportul feroviar este afectat. Mai multe companii de tren, printre care CrossCountry, Great Western și South Western, se confruntă cu întârzieri și anulări, arată cei de la mirror.co.uk.

Citește și: Prognoza meteo pentru finalul lunii octombrie 2026. Ce se întâmplă cu temperaturile și ploile în ultimele zile ale lunii

Furtuna a dat peste cap și viața copiilor. Până acum, 138 de școli din Cornwall și din Insulele Canalului au anunțat că sunt fie închise, fie se deschid mai târziu decât de obicei.

Cornwall este printre zonele cele mai afectate. Aici, 18.000 de locuințe sunt fără curent electric. Din acestea, 6.000 de locuințe înregistrate ca fiind vulnerabile.

În acest sfârșit de săptămână este așteptată o altă furtună în Insulele Britanice, numită Boelo, însoțită de vânturi puternice. Aceasta va afecta în principal nordul Angliei, informează cei de la Agerpres.

OMS trage un semnal de alarmă: focarul de Ebola se extinde în trei țări africane. Situația devine tot mai complicată...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales de Ileana Lazariuc, mama copiilor lui Alexandru Țiriac. Cum arată acum și din ce face bani Ce s-a ales de Ileana Lazariuc, mama copiilor lui Alexandru Țiriac. Cum arată acum și din ce face bani
Observatornews.ro Doi soţi au găsit dispozitive de filmare, într-o cabană din Avrig. Ar fi fost spionaţi chiar de prietenii lor Doi soţi au găsit dispozitive de filmare, într-o cabană din Avrig. Ar fi fost spionaţi chiar de prietenii lor
Antena 3 Rusia angajează nord-coreeni la fabricile de drone: 12 ore/zi, pentru 2,50 dolari/oră. Regimul de la Phenian încasează 90% din salariu Rusia angajează nord-coreeni la fabricile de drone: 12 ore/zi, pentru 2,50 dolari/oră. Regimul de la Phenian încasează 90% din salariu
SpyNews Imagini cu Eduard Vlădescu la locul de muncă! Cum arată ispita de la Insula Iubirii în uniforma de pilot Imagini cu Eduard Vlădescu la locul de muncă! Cum arată ispita de la Insula Iubirii în uniforma de pilot
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
OMS trage un semnal de alarmă: focarul de Ebola se extinde în trei țări africane. Situația devine tot mai complicată
OMS trage un semnal de alarmă: focarul de Ebola se extinde în trei țări africane. Situația devine tot mai...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cutremur de 7 grade în China! Pământul s-a zguduit puternic în Tibet. Ce se știe despre seismul produs la doar 10 km adâncime
Cutremur de 7 grade în China! Pământul s-a zguduit puternic în Tibet. Ce se știe despre seismul produs la doar...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am rămas cu traumă”
Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Rusia angajează nord-coreeni la fabricile de drone: 12 ore/zi, pentru 2,50 dolari/oră. Regimul de la Phenian încasează 90% din salariu
Rusia angajează nord-coreeni la fabricile de drone: 12 ore/zi, pentru 2,50 dolari/oră. Regimul de la Phenian... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație bugetară!”
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație... BZI
Climatizarea serelor de plante exotice din Parcul Drumul Taberei, supravegheată la un cost de 21.500 de euro pe lună
Climatizarea serelor de plante exotice din Parcul Drumul Taberei, supravegheată la un cost de 21.500 de euro pe lună Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
"Sunt mulţi care aşteaptă". De două luni, muncitorii asiatici nu se mai pot angaja în România Observator
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x