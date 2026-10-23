Haosul a cuprins Marea Britanie din cauza furtunii Austen! Aeroporturi au fost închise și mii de locuințe au rămas fără curent electric. Autoritățile anunță risc mare de inundații.

Descoperă ce au anunțat meteorologii și care este situația în Marea Britanie | Profimedia

Situația în Marea Britanie este una îngrijorătoare, după ce furtuna Austen a produs haos.

Haos în Marea Britanie din cauza furtunii Austen! Aeroporturi închise, zboruri anulate și mii de locuințe fără curent electric

Furtuna Austen a adus haos în Marea Britanie. Sunt aeroporturi închise și trenuri anulate. Mii de case sunt fără curent și numeroase școli sunt închise sau se deschid târziu, căci nu pot primi elevii.

Vântul puternic a creat probleme în mare parte din Anglia și din Țara Galilor, dar autoritățile și meteorologii avertizează că vremea rea nu s-a terminat, căci alte fenomene sunt așteptate. Avertizări de vânt puternic vor fi în vigoare și mâine în Țara Galilor, Anglia și partea de nord a Irlandei și Scoția.

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Sunt în vigoare inclusiv avertizări de inundații puternice în coasta Dorset și Coasta South Devon. Se așteaptă ca apa să ajungă pe străzi și în case. Agenția pentru Mediu îi îndeamnă pe locuitori să se mute în zone mai înalte și să se protejeze pe ei și pe cei dragi.

Toate aeroporturile din Insulele Canalului sunt închise. Pe aeroportul din Exeter au fost anulate zboruri. Și transportul feroviar este afectat. Mai multe companii de tren, printre care CrossCountry, Great Western și South Western, se confruntă cu întârzieri și anulări, arată cei de la mirror.co.uk.

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Furtuna a dat peste cap și viața copiilor. Până acum, 138 de școli din Cornwall și din Insulele Canalului au anunțat că sunt fie închise, fie se deschid mai târziu decât de obicei.

Cornwall este printre zonele cele mai afectate. Aici, 18.000 de locuințe sunt fără curent electric. Din acestea, 6.000 de locuințe înregistrate ca fiind vulnerabile.

În acest sfârșit de săptămână este așteptată o altă furtună în Insulele Britanice, numită Boelo, însoțită de vânturi puternice. Aceasta va afecta în principal nordul Angliei, informează cei de la Agerpres.