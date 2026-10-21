România ar putea avea parte de viscole puternice în iarna 2026-2027. Fenomenul meteo neobișnuit care atrage atenția specialiștilor

România ar putea avea parte de o iarnă total atipică. Iată ce fenomene meteo ar putea avea loc pe teritoriul țării.

În ultimii ani schimbările climatice au fost din ce în ce mai drastice. Specialiștii au atras atenția asupra acestor aspecte de mai mult timp, însă nu au fost luate măsuri care să le încetinească timpuriu, din contră.

Fenomenele climatice neobișnuite au surprins în multe locuri de pe glob în ultimul timp. Specialiștii avertizează că și România s-ar putea confrunta în continuare cu astfel de situații.

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Fenomenul meteo neobișnuit care atrage atenția specialiștilor

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După veri cu temperaturi extrem de ridicate și secetă, specialiștii anunță posibilitatea unor ierni ”la polul opus”. Temperaturile scăzute nu sunt o noutate pentru România, însă odată cu schimbările climatice românii nu mai știu la ce fel de anotimpuri să se aștepte.

Ei bine, specialiștii susțin că în 2026 toamna este una tipică, acest lucru neputând să facă altceva decât să ne bucure. Aceștia susțin că s-au produs circulații care nu s-ar produce în mod normal atât de des, astfel că ne putem aștepta la o iarnă blândă și scurtă:

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„O iarnă cu viscole ca la carte?

Putem spune multe lucruri mai puțin frumoase despre tiparul anului 2026. Fie că vorbim despre seceta puternică, sau de căldura care a chinuit vestul țării sau chiar de debitul foarte scăzut al râurilor, pare foarte greu de crezut că un astfel de an ar putea aduce și surprize frumoase.

Ceea ce ne-a mirat cel mai mult a fost că ori de câte ori am văzut descrieri ale acestor tipuri de circulații, au existat și câteva mențiuni cu privire la contexte interesante care au adus ninsori pe timpul iernii.

Toamna lui 2026 a excelat într-un model de circulație care nu apare așa de des: Anticiclonul Est-European și-a făcut apariția deja de 2 ori, iar acum modelele deterministe îl indică pentru următoarele săptămâni, iar modelul climatic chiar până spre data de 10 noiembrie, ceea ce este ceva neobișnuit.

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Cu toate că tiparul a mai apărut în luna octombrie, apariția din această toamnă pare una deosebit de persistentă. La început nu a fost o veste bună.

Tiparul Anticiclonului Est-European presupune formarea unui centru de presiune ridicată în Câmpia Rusă, situație despre care am mai discutat și în luna septembrie. De obicei, acest anticiclon puternic se formează în zona Munților Urali, însă acum, poziția sa este ideală.

De anticiclon se lovesc ciclonii și depresiunile mediteraneene, situație pe care am văzut-o deja în săptămâna ce a trecut și pare să devină realitate și în următoarele zile, pe măsură ce o nouă serie de centri de presiune scăzută (depresiuni) vor sosi în direcția țării noastre.

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Pentru a putea înțelege mai bine puțin contextul, am atașat o schemă acestui articol. Contextul din zilele următoare este extrem de apropiat unui scenariu de viscol clasic, lipsind un singur lucru: aerul foarte rece.

Acesta încă nu s-a extins suficient dinspre zona Asiei, dar dacă anticiclonul est-european va continua să apară și în lunile de iarnă, lucrurile ar putea deveni interesante din acest punct de vedere, mai ales că sunt mai bine de 10 ani de când nu am mai văzut acest tipar apărând cu asemenea frecvență.

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Ar putea fi ciudățenia care să urmeze după o toamnă extrem de secetoasă, într-o iarnă caldă și scurtă”, au scris cei de la Climatologie și Prognoze globale.