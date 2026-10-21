Antena Căutare
Home News Vremea România ar putea avea parte de viscole puternice în iarna 2026-2027. Fenomenul meteo neobișnuit care atrage atenția specialiștilor

România ar putea avea parte de viscole puternice în iarna 2026-2027. Fenomenul meteo neobișnuit care atrage atenția specialiștilor

România ar putea avea parte de o iarnă total atipică. Iată ce fenomene meteo ar putea avea loc pe teritoriul țării.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 08:23 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 08:23
Un fenomen meteorologic neobișnuit atrage atenția specialiștilor și ridică semne de întrebare despre lunile care urmează | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În ultimii ani schimbările climatice au fost din ce în ce mai drastice. Specialiștii au atras atenția asupra acestor aspecte de mai mult timp, însă nu au fost luate măsuri care să le încetinească timpuriu, din contră.

Fenomenele climatice neobișnuite au surprins în multe locuri de pe glob în ultimul timp. Specialiștii avertizează că și România s-ar putea confrunta în continuare cu astfel de situații.

Citește și: ANM a emis un nou cod galben! Se anunță vânt puternic în două județe

Fenomenul meteo neobișnuit care atrage atenția specialiștilor

Articolul continuă după reclamă

După veri cu temperaturi extrem de ridicate și secetă, specialiștii anunță posibilitatea unor ierni ”la polul opus”. Temperaturile scăzute nu sunt o noutate pentru România, însă odată cu schimbările climatice românii nu mai știu la ce fel de anotimpuri să se aștepte.

Ei bine, specialiștii susțin că în 2026 toamna este una tipică, acest lucru neputând să facă altceva decât să ne bucure. Aceștia susțin că s-au produs circulații care nu s-ar produce în mod normal atât de des, astfel că ne putem aștepta la o iarnă blândă și scurtă:

Citește și: Cum va fi vremea în noiembrie 2026. Ce arată cele mai noi prognoze meteo despre temperaturile și ploile din România

„O iarnă cu viscole ca la carte?

Putem spune multe lucruri mai puțin frumoase despre tiparul anului 2026. Fie că vorbim despre seceta puternică, sau de căldura care a chinuit vestul țării sau chiar de debitul foarte scăzut al râurilor, pare foarte greu de crezut că un astfel de an ar putea aduce și surprize frumoase.

Ceea ce ne-a mirat cel mai mult a fost că ori de câte ori am văzut descrieri ale acestor tipuri de circulații, au existat și câteva mențiuni cu privire la contexte interesante care au adus ninsori pe timpul iernii.

Toamna lui 2026 a excelat într-un model de circulație care nu apare așa de des: Anticiclonul Est-European și-a făcut apariția deja de 2 ori, iar acum modelele deterministe îl indică pentru următoarele săptămâni, iar modelul climatic chiar până spre data de 10 noiembrie, ceea ce este ceva neobișnuit.

Citește și: Cum va fi vremea de Crăciun 2026 în România. Ce arată primele prognoze despre ninsori și temperaturi

Cu toate că tiparul a mai apărut în luna octombrie, apariția din această toamnă pare una deosebit de persistentă. La început nu a fost o veste bună.

Tiparul Anticiclonului Est-European presupune formarea unui centru de presiune ridicată în Câmpia Rusă, situație despre care am mai discutat și în luna septembrie. De obicei, acest anticiclon puternic se formează în zona Munților Urali, însă acum, poziția sa este ideală.

De anticiclon se lovesc ciclonii și depresiunile mediteraneene, situație pe care am văzut-o deja în săptămâna ce a trecut și pare să devină realitate și în următoarele zile, pe măsură ce o nouă serie de centri de presiune scăzută (depresiuni) vor sosi în direcția țării noastre.

Citește și: Cum va fi vremea în perioada 19 octombrie-16 noiembrie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țară

Pentru a putea înțelege mai bine puțin contextul, am atașat o schemă acestui articol. Contextul din zilele următoare este extrem de apropiat unui scenariu de viscol clasic, lipsind un singur lucru: aerul foarte rece.

Acesta încă nu s-a extins suficient dinspre zona Asiei, dar dacă anticiclonul est-european va continua să apară și în lunile de iarnă, lucrurile ar putea deveni interesante din acest punct de vedere, mai ales că sunt mai bine de 10 ani de când nu am mai văzut acest tipar apărând cu asemenea frecvență.

Citește și: Ploi abundente peste România, de săptămâna viitoare! Zonele în care ar putea cădea până la 65 de litri pe metru pătrat

oameni pe stradă în timpul unui viscol iarna
+19
Mai multe fotografii

Ar putea fi ciudățenia care să urmeze după o toamnă extrem de secetoasă, într-o iarnă caldă și scurtă”, au scris cei de la Climatologie și Prognoze globale.

ANM a emis un nou cod galben! Se anunță vânt puternic în două județe...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Gigi Becali, dezvăluire despre Luca Niculescu, noul premier. Cum l-a cunoscut în urmă cu 20 de ani: „Mi-am adus aminte…” Gigi Becali, dezvăluire despre Luca Niculescu, noul premier. Cum l-a cunoscut în urmă cu 20 de ani: &#8222;Mi-am adus aminte&#8230;&#8221;
Observatornews.ro Un nou soi de mere apare în supermarketuri. Un fermier a dat lovitura cu fructul care rezistă la vremea rea Un nou soi de mere apare în supermarketuri. Un fermier a dat lovitura cu fructul care rezistă la vremea rea
Antena 3 Modelul Sahara Ray a murit la 34 de ani, la câteva luni după ce a născut. Era cunoscută pentru relația cu Justin Bieber Modelul Sahara Ray a murit la 34 de ani, la câteva luni după ce a născut. Era cunoscută pentru relația cu Justin Bieber
SpyNews Anisia Gafton și fiul ei au fost externați. Cum au fost primele momente în noua formulă Anisia Gafton și fiul ei au fost externați. Cum au fost primele momente în noua formulă
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
ANM a emis un nou cod galben! Se anunță vânt puternic în două județe
ANM a emis un nou cod galben! Se anunță vânt puternic în două județe
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum va fi vremea în noiembrie 2026. Ce arată cele mai noi prognoze meteo despre temperaturile și ploile din România
Cum va fi vremea în noiembrie 2026. Ce arată cele mai noi prognoze meteo despre temperaturile și ploile din România
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Anisia Gafton și fiul ei au fost externați. Cum au fost primele momente în noua formulă
Anisia Gafton și fiul ei au fost externați. Cum au fost primele momente în noua formulă Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„Nu aveți idee ce periculos sunt!” Elevul din Bistrița care a înjunghiat o profesoară și-a anunțat atacul pe Story, din baia școlii
„Nu aveți idee ce periculos sunt!” Elevul din Bistrița care a înjunghiat o profesoară și-a anunțat atacul... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani!
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani! BZI
Câștigă 5.800 de euro pe lună în Irlanda, dar vor să se întoarcă la Timișoara. Calculele unei românce și reacțiile românilor: „Stai acolo!”
Câștigă 5.800 de euro pe lună în Irlanda, dar vor să se întoarcă la Timișoara. Calculele unei românce și... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Un şofer a lovit mortal un animal dispărut de 200 de ani din România. Mister la un accident din Piteşti
Un şofer a lovit mortal un animal dispărut de 200 de ani din România. Mister la un accident din Piteşti Observator
Beneficiile semințelor de dovleac pentru sănătate. Ce trebuie să știi despre ele
Beneficiile semințelor de dovleac pentru sănătate. Ce trebuie să știi despre ele MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul refuză să doarmă singur? Cum să-l ajuți fără să forțezi despărțirea
Copilul refuză să doarmă singur? Cum să-l ajuți fără să forțezi despărțirea DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x