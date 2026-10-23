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Prognoza meteo pentru finalul lunii octombrie 2026. Ce se întâmplă cu temperaturile și ploile în ultimele zile ale lunii

Octombrie se apropie de final, iar datele de până acum arată că luna a fost mai caldă decât în mod obișnuit. Temperaturile au depășit valorile normale pentru această perioadă, în timp ce precipitațiile au fost insuficiente. Iată ce se anunță până la finalul lunii!

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 08:49 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 09:09
Cum va fi vremea în România până la finalul lunii | Profimedia
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Timpul trece, iar luna noiembrie se apropie cu pași repezi! Specialiștii au transmis că am avut parte de un octombrie mai cald decât în mod obișnuit până acum, însă, haideți să aflăm în următoarele rânduri cum va fi vremea până în ultima zi din această lună!

Octombrie, mai cald decât în mod normal

Cu puțin peste o săptămână rămasă până la finalul lunii, temperatura medie din octombrie 2026 a ajuns la 12,6 grade Celsius, față de media obișnuită de 11 grade. Cele mai mari diferențe s-au înregistrat în timpul zilei, potrivit informațiilor transmise de Climatologie și Prognoze Globale.

Temperatura medie diurnă a fost de 18,5 grade Celsius, cu 2,4 grade peste valoarea calculată pentru ultimii 26 de ani. În mod normal, zilele din octombrie sunt mai răcoroase, iar temperaturile medii ajung la aproximativ 16 grade Celsius.

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În ultima săptămână a lunii, vremea ar putea deveni ceva mai rece, însă este puțin probabil ca diferența față de valorile normale să fie recuperată complet. Nopțile au fost ceva mai apropiate de temperaturile obișnuite pentru această perioadă. Media a depășit normalul cu 1,2 grade Celsius.

Cu toate acestea, au fost și nopți reci, care au dus la pornirea încălzirii inclusiv în zonele de câmpie și în marile orașe care folosesc sisteme centralizate.

Prea puține ploi în 2026

Situația este mai îngrijorătoare în ceea ce privește precipitațiile. Până acum, cantitatea medie de apă înregistrată în octombrie a fost de 32,1 litri pe metru pătrat, sub media obișnuită de aproximativ 42 de litri.

Deși în ultima săptămână sunt așteptate noi ploi, acestea ar trebui să fie însemnate pentru ca luna să ajungă la valoarea normală. În acest moment, estimările indică un total de aproximativ 37-40 de litri pe metru pătrat până la finalul lunii.

Numărul zilelor cu precipitații importante a ajuns la patru, în condițiile în care media pentru octombrie este de 5,5 zile. Nici ploile slabe nu au fost foarte numeroase. Până acum, au fost șapte astfel de zile, față de media obișnuită de 8,1.

Octombrie ar putea ajunge la final cu valori sub media perioadei, iar ploile estimate pentru zilele următoare nu vor fi suficiente pentru a compensa lipsa apei.

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