Încă un incident în Marea Britanie. Un mort și cinci răniți după ce un vehicul i-a lovit aparent intenționat

Evenimentul a avut loc la periferia Londrei, mai exact în zona Willingale. Un individ a lovit cu mașina un grup de elevi de la Liceul „Debden Park”

Un elev în vârstă de 12 ani a murit, iar alte cinci persoane cu vârste cuprinse între 13 şi 53 de ani au fost rănite în incident.

