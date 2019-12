Incendiu la bordul unicului portavion rus, Amiral Kuzneţov; un muncitor dat dispărut, alţi şase şi doi militari răniţi în timpul unor lucrări pe navă, la chei

Potrivit agenţiilor ruse de presă, un muncitor a fost dat dispărut, iar alţi şase au fost răniţi în acest incendiu, care are loc la un an de la un incident precedent, în care cheiul plutitor la care era amarat portavionul s-a scufundat, omorând un om.

Russian aircraft carrier "Admiral Kuznetsov" caught fire during repair works at Zvezdochka plant. 8 workers rescued, 1 unaccounted. Fire at least at 120m2 in engine room

Unicul portavion al Flotei ruse, bătrânul Amiral Kuzneţov este supus unor lucrări de reparaţii şi mentenanţă de la începutul lui 2017, prevăzute să dureze până în 2021.