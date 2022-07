Îngrijorare la Vatican, după ce Papa Francisc a cerut să fie dus în scaunul cu rotile mai aproape de cei care-l aşteptau

Papa Francisc a stârnit îngrijorarea celor care îi asigurau paza în timpul vizitei în Canada când i-a cerut unui consilier al Vaticanului să-i împingă scaunul cu rotile aproape de oamenii care îl aşteaptau în afara unei biserici, în Edmonton, în loc să meargă la maşina lui aşa cum era planificat, relatează Reuters.

Ce se întâmplă cu Papa Francisc

Papa Francis tocmai terminase o vizită la Biserica Sacred Heart of the First Peoples din Edmonton, capitala statului Alberta, care a urmat unei excursii la Maskwacis, unde a făcut gestul istori de a-şi cere scuze pentru rolul catolicismului în sistemul notoriu de şcoli rezidenţiale din ţară.

Ieşind din mica biserică, el a observat că mulţi oameni care nu au putut intra înăuntru erau adunaţi în spatele unor bariere. El i-a spus consilierului său să-i împingă scaunul cu rotile aproape de gard, potrivit news.ro.

Papa Francis, 85 de ani, foloseşte ocazional un scaun cu rotile în timpul vizitelor din cauza unei probleme la genunchi.

La un moment dat, aghiotantul său a fost nevoit să încline scaunul cu rotile pe spate pentru a-l transfera de pe trotuar pe stradă, astfel că, pentru scurt timp, Suveranul Pontoif s-a aflat la un unghi de 45 de grade, îndreptat spre cer.

În timp ce era împins încet pe lângă mulţime, părea să savureze sincer momentul. Oamenii din spatele gardurilor erau extaziaţi, încercând să-l atingă. Unii au strigat „Mulţumim că aţi venit să ne vedeţi”.

Cei din dispozitivul de pază, care încercau şi ei să ţină sub cobntrol un grup de reporteri şi fotografi, au răsuflat uşuraţi când Papa a fost dus spre maşina lui, care îl aştepta, un simplu Fiat 500 alb, şi a fost ajutat să urce pe scaunul pasagerului din faţă.

