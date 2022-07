Lenny Von Dohlen a murit. Hoțul Burton Jernigan din "Home Alone 3" s-a stins din viață la vârsta de 63 de ani

Îndrăgitul actor Lenny Von Dohlen s-a stins din viață marți, sora sa, Catherine Von Dohlen, a anunțat vestea tristă la două zile după momentul care a îndoliat lumea Hollywood-ului, potrivit Variety.

Joi dimineață ea a scris pe Facebook un mesaj dureros, fără a preciza însă cauza morții.

„Lumea a pierdut un om magnific pe 5 iulie. Fratele Len era pasionat de tot și de toți”, a scris ea.

„Întotdeauna conducea; fie că era vorba de o conversație captivantă, de o creație artistică sau de o călătorie în locuri noi. Îi plăcea să râdă cu poftă. Își continuă călătoria spirituală. Trăind viața din plin în memoria lui”, a scris Catherine Von Dohlen.

Lenny Von Dohlen s-a născut pe 22 decembrie 1958 în Augusta, Georgia, Statele Unite. Actorul a urmat cursurile de la Loretto Heights College din Denver și a plecat să studieze teatrul la Universitatea din Texas.

Deși visul său din copilărie a fost să fie un jocheu, călăreț specializat în conducerea cailor la alergările de galop și de obstacole de pe hipodrom, pasiunea lui pentru actorie l-a condus unde se află acum.

Cine era Lenny Von Dohlen, hoțul cu părul scurt din Home Alone 3

Lenny a lucrat în sectorul divertismentului de mai bine de 3 decenii și a fost cunoscut în întreaga lume. Cea mai mare parte a veniturilor sal a fost generată din munca sa în filme și seriale de televiziune de la Hollywood. Lenny Von Dohlen are o avere estimată la 4 milioane de dolari.

Lenny și-a început cariera cu apariția în filmul de televiziune Kent State, dar nu a fost creditat pentru rolul său. Doi ani mai târziu a apărut în filmul Tender Mercies, unde i-a dat viață personajului Robert. Mai târziu l-a jucat pe Bob Rickert în serialul Miami Vice.

Din 1990, a apărut în serialul de televiziune Twin Peaks și doi ani mai târziu a apărut și în Twin Peaks: Fire Walk with Me. În 1997 se lansa și Home Alone 3, unde l-a interpretat pe hoțul Burton Jernigan.

