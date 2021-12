Ce mai face și cum arată azi Olek Krupa, hoțul din Singur Acasă 3. Cât s-a schimbat actorul din Home Alone

Aleksander Krupa, cunoscut și ca Olek Krupa, s-a născut pe 18 martie 1947 în orașul Rybnik din Polonia. Și-a început cariera de film și televiziune în anul 1987 și este cunoscut în special pentru modul în care a dat viață unor personaje negative, printre care și cel al hoțului Petr Beaupre din filmul Singur Acasă 3.

Cine este Olek Krupa, actorul care a jucat rolul hoțului Petr Beaupre din filmul Singur Acasă 3

Actorul Aleksander Krupa (cunoscut cel mai adesea ca Olek Krupa) a urmat cursurile liceului Powstańców Śląskich și apoi a studiat la Școala Superioară de Stat de Teatru din Varșovia. La mijlocul anilor 1970 a ales să plece în Statele Unite ale Americii și nu a mai durat mult până ce a descoperit lumea artistică americană.

Când a revenit în Polonia, acesta s-a alăturat teatrului STU din Cracovia (al doilea mare oraș din Polonia). În 1981 decide să plece din nou în Statele Unite ale Americii, acolo unde își continuă cariera de actor de teatru, film și televiziune de mai bine de treizeci de ani.

În prezent, Olek Krupa locuiește la New York și are peste șaizeci de roluri în filme, unele dintre acestea fiind regizate de nume sonore precum Woody Allen sau frații Coen. Mai mult decât atât, Olek Krupa, actorul care a dat viață unuia dintre hoții din filmul Singur Acasă 3, are în palmares și numeroase realizări pe scena teatrelor din New York.

Pentru rolul Contelui Almaviva din piesa „Figaro Gets Divorce” a primit prestigiosul Logue Critics Award al Asociației Americane de Critici de Teatru.

A jucat în filme precum Eraser, Blue Streak, Home Alone 3, Salt, The Italian Job, X-Men: First Class, Hidden Figures, The Fate of the Furious și a apărut în seriale cunoscute precum Oz, Lege și ordine, Miami Vice, Monk și multe altele.

Cum arată acum Olek Krupa, actorul care l-a interpretat pe hoțul Petr Beaupre din Home Alone 3

Olek (Aleksander) Krupa, celebrul actor din filmul Home Alone 3, are în prezent vârsta de 74 de ani și a fost căsătorit cu Noa (Sarah) Ain, compozitoare și artistă absolventă a Juilliard School și L'ecole Des Beaux Arts (Franța). Aceasta s-a stins din viață în anul 2019. Actorul are o fiică pe nume Julia Ain Krupa, care în prezent este designer.

Olek Krupa vizitează relativ des Rybnik - îl puteți întâlni la meciurile de pe autostradă și pe o bicicletă, care este mijlocul lui de transport preferat în Rybnik.

În rest, actorul este o prezență destul de discretă și mereu a ales să își țină detaliile legate de familie și de viața personală departe de ochii curioșilor. Au trecut 24 de ani de la lansarea filmului Singur Acasă 3, unde l-a interpretat pe hoțul Petr Beaupre. Chiar dacă a mai îmbătrânit și are părul și barba încărunțite, Olek Krupa este ușor de recunoscut de către fanii săi.

În 2019 a primit o înaltă distincție ce se acordă oamenilor de cultură care au adus contribuții speciale orașului și regiunii Rybnik, locul în care Olek Krupa s-a născut.