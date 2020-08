„Era plin de răniți, însângerați. Oamenii plângeau”. Mărturii și filmări cutremurătoare, după exploziile din Beirut – VIDEO

„Am auzit explozia și am zburat prin hol. Am aterizat pe o carpetă și cred că am fost norocos, cred că asta m-a salvat. Nava este total distrusă – cabinele, salonul, totul”, a spus Vincenco Orlandini, marinar Italian, potrivit libertatea.ro.

Jurnaliștii Alarabiya au relatat scene dramatice: oameni răniți, sângerând, alergând pe străzi, încercând să ajungă la spitalele deja copleșite de numărul mare de victime, salvatori încercând să scoată persoanele prinse în clădirile devastate.

O navă din Republica Moldova ar fi implicată în tragedia din portul Beirut! Ce ar fi provocat exploziile. Președintele Libanului: „Este inacceptabil!”

„Holurile sunt pline de oameni răniți, însângerați. Oamenii plâng. Chiar spitalul a suferit pagube. Tavanul arată foarte rău, pare că e gata să se prăbușească”, a spus un jurnașist Al Jazeera.

Un contractor din domeniul apărării, cu o experiență de 20 de ani, a declarat pentru jurnaliștii Al Jazeera că nivelul de devastare este incredibil. Și ministrul sănătății din Liban a rezumat situația tragică din Beirut.