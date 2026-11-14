Misterul zborurilor blocate în SUA. Autoritățile spun că nu a fost un atac cibernetic. Ce nu se leagă în explicațiile oficiale

Secretarul Transporturilor din SUA, Sean Duffy, a declarat că blocarea zborurilor la nivel național ar putea fi cauzată de echipamentele învechite. Secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, spune că nu există informații care să arate că a fost vorba de un atac cibernetic.

Niciun avion nu a avut voie să decoleze în SUA vineri, din cauza defectării sistemului de control al traficului aerian. Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a declarat că ar fi vină de vină sistemele învechite, iar secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, a cerut „revizuirea completă” a sistemelor tehnologice ale FAA.

Ce au declarat autoritățile din SUA despre zborurile blocate în SUA

Secretarul Transporturilor din SUA, Sean Duffy, a declarat că spațiul aerian al țării a fost redeschis sâmbătă, la ora 01:15 GMT, însă a avertizat că operațiunile de zbor vor reveni treptat la normal.

Sean Duffy pune blocarea zborurilor pe seama echipamentelor de telecomunicații învechite, declarând că routerele mai vechi au fost suprasolicitate din cauza volumului mare de date. A cerut Congresului să aprobe 50 miliarde de dolari pentru modernizarea sistemului de control al traficului aerian, potrivit Al Jazeera English.

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Autoritățile au transmis că nu au informații despre un atac cibernetic

Secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, a declarat că nu există dovezi care să arate un atac cibernetic, deși nu exclud complet posibilitatea unei intervenții rău intenționate.

Sean Duffy consideră că FAA (Administrația Federală a Aviației), nu companiile aeriene, este responsabilă pentru perturbarea traficului aerian și a avertizat că astfel de probleme ar putea să mai apară dacă nu se investește în modernizarea sistemelor.

În ciuda miilor de zboruri întârziate și anulate, Sean Duffy a declarat că se așteaptă ca traficul aerian să revină la normal înainte de aglomerația provocată de Thanksgiving, Ziua Recunoștinței, sărbătorită pe 26 noiembrie, mai scrie sursa citată mai sus.

Potrivit datelor FlightAware, citate de CBS News, peste 10.000 de zboruri au înregistrat întârzieri, iar cel puțin 4.000 au fost anulate.

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