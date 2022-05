Momentul emoționant când un soldat ucrainean cântă piesa câștigătoare de la Eurovision 2022, pe sunetul bombelor VIDEO

Un soldat ucrainean din Mariupol a emoționant o lume întreagă după ce a interpretat piesa „Stefania”, iar pe fundal se aude sunetul bombelor care lovesc orașul. El a postat clip-ul pe Twitter și a ajuns rapid viral.

Imaginile sunt filmate în oţelăria Azovstal din Mariupol, în timp ce acesta cântă melodia câştigătoare a Eurovisionului, care a devenit imnul celor care apără țara de bombardamente.

Apărătorul din Azovstal poate fi văzut cântând versurile piesei „Stefania”, în timp ce pe fundal se aud bombardamentele, transmite News.ro.

„În acest fel, soldaţii ucraineni i-au mulţimit trupei Kalush pentru susţinerea de la Eurovision şi pentru apelul către întreaga lume pentru a fi ajutaţi apărătorii Mariupolului”, notează The New Voice of Ukraine în descrierea imaginilor emoționante.

The Azovstal defender sings "Stefania" to the sounds of bombing 💔



In this way, Ukrainian soldiers thanked the Kalush band for their support at Eurovision and the worldwide call to help the defenders of Mariupol.



Video: kztsky / Instagram pic.twitter.com/XukUQAXbJe