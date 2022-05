Eurovision 2022. Ucraina a câștigat competiția muzicală. Ce punctaj a obținut reprezentantul României

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de EBU - cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. European Song Contest (ESC) se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956.

Reprezentatul Ucrainei, trupa Kalush Orchestra, a câștigat Eurovision 2022, cu un total de 631 puncte. Primele trei țări clasate în concursul de talentel muzicale au fost Ucraina Marea Britanie și Spania, potrivit News.ro.

Republica Moldova a ajuns pe locul 7, cu un punctal de 253 puncte. După votul juraților, Marea Britanie a primit 283 puncte, Suedia a obținut 258 puncte, Spania a primit 231 puncte, iar Ucraina a luat 192 puncte.

Ucraina a câștigat Eurovision 2022

România a oferit cele 12 puncte Ucrainei. Punctajul din partea României a fost anunțat de Martin Osterdahl. Artiștii de la Kalusj Orchestra au fost extrem de bucuroși când au aflat rezultatul și au delarat pe scena PalaOlimpico că le mulțumesc tuturor celor care sprijină Ucraina.

România a primit 12 puncte după cum urmează: 1 punct din partea Germaniei, 7 puncte din partea Greciei și 4 puncte din partea Spaniei.

Cum s-a descurcat reprezentantul României la Eurovision 2022, WRS

Reprezentantul României, WRS a fost intens aclamat de public. Trupa care a reprezentat Ucraina a spus că dedică piesa lor, „Stefania”, tuturor mamelor.

În timpul votului, a urcat pe scenă trupa Måneskin, câştigătoarea concursului Eurovision 2021. „Supermodel”, noul single, a fost prima melodie a trupei rock.

Marea Britanie, care a ajuns pe locul 2 în clasamentul publicului, a reușit să îi ducă pe spectator într-o călătorie deosebită cu ajutorul piesei interpretate de Sam Ryder.

Ordinea de intrare în finala Eurovision 2022:

1. Cehia: We Are Domi – „Lights Off”

2. România: WRS – „Llámame”

3. Portugalia: MARO – „Saudade, Saudade”

4. Finlanda: The Rasmus – „Jezebel”

5. Elveţia: Marius Bear – „Boys Do Cry”

6. Franţa: Alvan & Ahez – „Fulenn”

7. Norvegia: Subwoolfer – „Give That Wolf A Banana”

8. Armenia: Rosa Linn – „Snap”

9. Italia: Mahmood & Blanco – „Brividi”

10. Spania: Chanel – „SloMo”

11. Regatul Ţărilor de Jos: S10 – „De Diepte”

12. Ucraina: Kalush Orchestra – „Stefania”

13. Germania: Malik Harris – „Rockstars”

14. Lituania: Monika Liu – „Sentimentai”

15. Azerbaidjan: Nadir Rustamli – „Fade To Black”

16. Belgia: Jérémie Makiese – „Miss You”

17. Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – „Die Together”

18. Islanda: Systur – „Með Hækkandi Sól”

19. Republica Moldova: Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov – „Trenuleţul”

20. Suedia: Cornelia Jakobs – „Hold Me Closer”

21. Australia: Sheldon Riley – „Not The Same”

22. Marea Britanie: Sam Ryder – „SPACE MAN”

23. Polonia: Ochman – „River”

24. Serbia: Konstrakta – „In Corpore Sano”

25. Estonia: Stefan – „Hope”

